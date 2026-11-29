Cómo van las elecciones en España: así avanzan los resultados que estan dando ganador al bloque de derecha y ultraderecha En este momento, los socialistas estarían dejando el poder. Cuáles son los escenarios y posibles alianzas que se abren. Por Agregar C5N en









Las elecciones españolas estan en pleno porceso de escrutinio, que puede seguirse en vivo a través del sitio oficial del oficina electoral.

En este momento, con más del 80% de los votos escrutados, el Partido Popular cuenta con el 31,84% de los votos y el Partido Socialista Obrero Español reúne el 29,52%. El Vox concentra el 15,63%.

En conjunto, PP y Vox alcanzan más de 185 diputados, lo que les alcanza para superar con comodidad el rasero de 176 escaños que implica la mayoría absoluta.

Tras una jornada marcada por las expectativas sobre el signo polìtico que tendrá el futuro inmediato de España, los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo estan dando una amplia mayoria absoluta al bloque conformado por al derecha y la ultraderecha.

Los colegios electorales funcionaron entre las 9 y las 20, hora local española. Para emitir el voto, los ciudadanos debieron presentarse en la mesa que les corresponda con su documento de identidad. Recibieron dos papeletas: una blanca para elegir a los representantes del Congreso, mediante listas cerradas de los partidos, y otra color sepia para seleccionar a los candidatos al Senado. El voto no es obligatorio y tampoco se puede realizar por internet.

Noticia en desarrollo