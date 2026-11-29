Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 1, este lunes 30 de noviembre La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por Agregar C5N en









El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 30 de noviembre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.

Anses: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que supere el mínimo podrán cobrar este lunes con DNI finalizado en 8 y 9.

Anses: Asignaciones de pago único El organismo comunicó que los titulares de las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena perciben sus beneficios hasta el 10 de diciembre con todas las terminaciones de DNI.

Anses: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 10 de diciembre, con cualquier finalización de DNI.

Desempleo Plan 1 ANSES confirmó las fechas de cobro para trabajadores y trabajadoras que acceden a la Prestación por Desempleo Plan 1 con documentos terminados en 6 y 7.