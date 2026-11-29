Flavio Briatore salió a bancar las quejas de Franco Colapinto y se mostró decepcionado por las "debilidades" de la escudería Al igual que el piloto argentino, el jefe del equipo lamentó el resultado del Gran Premio de Qatar y calificó el rendimiento de la escudería como "especialmente flojo". "Tenemos mucho que analizar y comprender", concluyó el empresario italiano. Por Agregar C5N en









El jefe ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, y el piloto argentino Franco Colapinto.

Tras el enojo de Franco Colapinto con la demora en boxes de parte de Alpine, Flavio Briatore definió el fin de semana como "decepcionante" y reconoció que el rendimiento de la escudería fue "especialmente flojo". Ni el piloto argentino ni su compañero Pierre Gasly sumaron puntos este domingo.

Para el empresario italiano, lo ocurrido en el Gran Premio de Qatar fue "justo lo contrario" al desempeño de Alpine en Las Vegas, cuando ambos deportistas terminaron entre los 10 primeros. "El trazado del circuito ha dejado en evidencia las debilidades de nuestro conjunto. Tenemos mucho que analizar y comprender", concluyó Briatore.

Flavio Briatore, director del equipo de Alpine. En el comunicado de prensa difundido por Alpine, el asesor ejecutivo adelantó: "La próxima semana se disputa la última carrera de la temporada en Abu Dhabi. Viajamos allí con el objetivo de cerrar el año de la mejor manera posible, buscando que ambos pilotos vuelvan a terminar en la zona de puntos".

La escudería francesa se ubica sexta en el Campeonato Mundial de Constructores y no pudo reducir su diferencia con Racing Bulls, que marcha quinto en la tabla de escuderías en la presente temporada.

Qué dijo Franco Colapinto tras el Gran Premio de Qatar En diálogo con ESPN, Colapinto reconoció su enfado por la demora en los boxes y cuestionó el desempeño de los integrantes de Alpine: "Perdí muchas posiciones y mucho tiempo en pista en la parada. Fueron seis o siete segundos más de lo que tenía que haber sido, así que perdí mucho tiempo ahí. Tendremos que mejorar eso para la próxima, pero es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés muy fácil en boxes. Es una lástima".