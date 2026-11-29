Tras el enojo de Franco Colapinto con la demora en boxes de parte de Alpine, Flavio Briatore definió el fin de semana como "decepcionante" y reconoció que el rendimiento de la escudería fue "especialmente flojo". Ni el piloto argentino ni su compañero Pierre Gasly sumaron puntos este domingo.
Para el empresario italiano, lo ocurrido en el Gran Premio de Qatar fue "justo lo contrario" al desempeño de Alpine en Las Vegas, cuando ambos deportistas terminaron entre los 10 primeros. "El trazado del circuito ha dejado en evidencia las debilidades de nuestro conjunto. Tenemos mucho que analizar y comprender", concluyó Briatore.
Flavio Briatore, director del equipo de Alpine.
En el comunicado de prensa difundido por Alpine, el asesor ejecutivo adelantó: "La próxima semana se disputa la última carrera de la temporada en Abu Dhabi. Viajamos allí con el objetivo de cerrar el año de la mejor manera posible, buscando que ambos pilotos vuelvan a terminar en la zona de puntos".
La escudería francesa se ubica sexta en el Campeonato Mundial de Constructores y no pudo reducir su diferencia con Racing Bulls, que marcha quinto en la tabla de escuderías en la presente temporada.
Qué dijo Franco Colapinto tras el Gran Premio de Qatar
En diálogo con ESPN, Colapinto reconoció su enfado por la demora en los boxes y cuestionó el desempeño de los integrantes de Alpine: "Perdí muchas posiciones y mucho tiempo en pista en la parada. Fueron seis o siete segundos más de lo que tenía que haber sido, así que perdí mucho tiempo ahí. Tendremos que mejorar eso para la próxima, pero es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés muy fácil en boxes. Es una lástima".
Los dichos del pilarense ocurrieron después de que eligiera partir con el compuesto duro y mantuviera un ritmo firme hasta ser llamado a detenerse en la vuelta 28. En ese momento, los mecánicos del conjunto francés demoraron mucho más de lo previsto por inconvenientes para ajustar los neumáticos delanteros, por lo que el piloto regresó al circuito en el 14° lugar detrás de Pierre Gasly, mientras que luego cerró la jornada en la 13° colocación.