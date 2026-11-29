Elecciones en España: más de 25.500 ciudadanos españoles votaron en Argentina El país concentra la mayor comunidad de residentes en el exterior y registró una participación cercana al 5% sobre un padrón de 520.000 habilitados. Por Agregar C5N en









Se registró una participación cercana al 5% del total de convocados.

Más de 25.500 ciudadanos españoles votaron en Argentina entre el 21 y el 26 de noviembre para las elecciones generales que se celebran este domingo en España. Los electores emitieron su sufragio en los consulados ubicados en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca.

Argentina concentra la mayor cantidad de residentes españoles en el exterior, con un padrón aproximado de 520.000 personas habilitadas para sufragar. De este modo, el volumen de votos registrados en el territorio nacional representa una participación cercana al 5% del total de convocados.

Según informaron fuentes consulares, la cifra total de votantes superó en unas 1.000 personas a la marca alcanzada en las elecciones generales de 2023. Este leve crecimiento consolidó el caudal electoral del país sudamericano dentro del censo de residentes ausentes.

Asimismo, los reportes de fuentes consulares e interventores partidarios citados por la agencia EFE indicaron un cambio en la modalidad de sufragio. En esta oportunidad, se observó un incremento cercano al 30% en el voto presencial en urna, en detrimento del envío por correo postal.

Buenos Aires encabezó la participación La ciudad de Buenos Aires funcionó como el principal centro de votación del país al concentrar 20.385 sufragios sobre un total de 331.000 electores convocados. Este registro equivale a una participación superior al 6% en la jurisdicción porteña.