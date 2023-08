Italianos revelaron qué es lo primero que piensan cuando les dicen Argentina: las respuestas fueron virales

En el video, el argentino primero se dirigió hacia un joven y le planteó directamente: “Si te digo Argentina, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?" De inmediato, la respuesta fue futbolera: “Pienso en Gabriel Omar Batistuta y el Scudetto que ganó con la Roma en el 2000/01″.

La segunda entrevistada también se refirió a este deporte y mencionó a Lionel Messi. De la misma manera, el tercer consultado dio una respuesta relacionada al fútbol pero nombró a Paulo Dybala, delantero del Associazione Sportiva Roma.

La cuarta persona a quien Guido le hizo la pregunta, en cambio, mencionó la milonga, baile típico del tango. En tanto, el quinto, y más orientado por la música, pensó en Charly García.

Por su parte, otra mujer dijo algo que considera una característica representativa de los argentinos. “Pienso en alegría… Las personas ahí son muy alegres”, opinó. También hubo quienes dijeron: “Tienen el mejor vino”. Asimismo, otros se expresaron acerca del asado y la calidad de la carne.

Además de estas observaciones, otros resaltaron los destinos turísticos más representativos, como la Patagonia, y el clima de la Argentina.

Recorrí las calles de Roma para averiguar qué es lo primero que se les viene a la cabeza a los romanos (y también a algunos turistas) cuando les menciono a la Argentina Me encontré con respuestas variadas: ¿Hubo sorpresas? Los leo en los comentarios Si te gustó el video, no dejes de darle y compartirlo! Eso me ayuda mucho. #rome #roma #argentina #foryou #italy #messi #europe #fyp #parati #viral #futbol #calcio