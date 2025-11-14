Impactante explosión de un caño de agua en Paraná: dos trabajadores resultaron heridos Dos empleados municipales cortaban un tubo de máxima presión y se encontraban realizando tareas en la ampliación de la red de agua de la capital de Entre Ríos, cuando el conducto reventó de manera impresionante. Por







Los dos empleados municipales salieron volando por los aires.

Un increíble episodio ocurrió en la ciudad de Paraná, dos empleados municipales resultaron heridos tras la explosión de un caño de agua de máxima presión, mientras se encontraban realizando tareas en la ampliación de la red local.

El accidente ocurrió en la Planta Echeverría, una cañería de 750 milímetros de diámetro, mientras realizaban tareas programadas. "Atención a estas imágenes. Presten atención a estos dos trabajadores municipales" relató el periodista Diego Gabriele para la pantalla de C5N donde describió la escena mientras dos obreros cortaban un caño de máxima presión.

Embed #Paraná Un impresionante accidente ocurrió en la Planta Echeverría, mientras empleados municipales trabajaban sobre un caño de la red de distribución de agua, en una obra que estaba programada. Por suerte no hubo víctimas. Miren el video hasta el final.... pic.twitter.com/1OtWy1IxUO — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) November 13, 2025 "Salen literalmente despedidos", remarcó el periodista, mientras el clip mostraba el momento exacto de la explosión de agua. El flujo de agua salió con mucha fuerza durante algunos segundos y generó un arcoíris sobre la obra.

"La cuadrilla estimaba que el ducto ya había sido despresurizado, ya que sobre calle Rondeau se observaba el desagote previo del sistema. Pero al realizar el corte, la tubería mantuvo más presión de la prevista", expresó Eduardo Loréfice secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad de Paraná en diálogo con El Once.