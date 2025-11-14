14 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Impactante explosión de un caño de agua en Paraná: dos trabajadores resultaron heridos

Dos empleados municipales cortaban un tubo de máxima presión y se encontraban realizando tareas en la ampliación de la red de agua de la capital de Entre Ríos, cuando el conducto reventó de manera impresionante.

Por
Los dos empleados municipales salieron volando por los aires. 

Un increíble episodio ocurrió en la ciudad de Paraná, dos empleados municipales resultaron heridos tras la explosión de un caño de agua de máxima presión, mientras se encontraban realizando tareas en la ampliación de la red local.

Mauro Icardi se reencontró con Francesca e Isabella y no aisló a la China Suárez.
Te puede interesar:

Mauro Icardi incumplió la cautelar y la China Suárez estuvo con sus hijas: cuánto deberá pagar a Wanda Nara

El accidente ocurrió en la Planta Echeverría, una cañería de 750 milímetros de diámetro, mientras realizaban tareas programadas. "Atención a estas imágenes. Presten atención a estos dos trabajadores municipales" relató el periodista Diego Gabriele para la pantalla de C5N donde describió la escena mientras dos obreros cortaban un caño de máxima presión.

Embed

"Salen literalmente despedidos", remarcó el periodista, mientras el clip mostraba el momento exacto de la explosión de agua. El flujo de agua salió con mucha fuerza durante algunos segundos y generó un arcoíris sobre la obra.

"La cuadrilla estimaba que el ducto ya había sido despresurizado, ya que sobre calle Rondeau se observaba el desagote previo del sistema. Pero al realizar el corte, la tubería mantuvo más presión de la prevista", expresó Eduardo Loréfice secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad de Paraná en diálogo con El Once.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ambas partes deberán pagar una suma de 10 millones de pesos. 

Una funeraria veló y cremó a un cuerpo equivocado: ahora deberá pagar más de 10 millones de pesos

La joven de 32 años pudo sacarse una foto con su marido en una locación adecuada para ser añadido por computadora. 

Una mujer se casó con una inteligencia artificial tras separarse de su pareja: el insólito video de la boda

Wanda Nara buscó aprovechar su figura para tener un abogado por canje.
play

Insólito: Wanda Nara quiso contratar un abogado por canje

La China Suárez se negó a visitar Luzu TV por la ausencia de Nico Occhiato.
play

La China visitó Luzu TV y rompió el silencio: ¿ganó Nico Occhiato?

No es la primera vez que la actividad de un aeropuerto es interrumpida por la aparición de osos. 

Un oso desató el caos en un aeropuerto de Japón: detuvo las operaciones por varias horas

El hombre fue detenido por los vecinos. 

Insólito: detuvieron en México al "roba calzones", un ladrón de ropa interior

Rating Cero

Bad Bunny impacta con su estilo, y el perfume es parte fundamental.

Este es el perfume favorito de Bad Bunny: cuánto sale en Argentina

La hoja de ruta de la franquicia de superhéroes para los próximos años incluye una serie de producciones donde los villanos tendrán un papel central.

No será el único: Marvel prepara el regreso de más villanos además de Dr Doom

La serie logró cautivar tanto a los fanáticos del thriller como a los seguidores del drama nórdico.
play

Mentiras, culpa y apariencias engañosas: la miniserie de 6 capítulos que la rompe en Netflix

Esta película combina humor y dolor en una oda a la amistad.
play

Fue estrenada en 2019 y pocos la conocen: es una de las mejores producciones que vas a ver en Netflix

La propia Moria reaccionó con entusiasmo ante los avances.

La impresionante transformación de Sofía Gala para la biopic de Moria Casán

Liam y Noel, juntos a pesar de las diferencias, listos para sus shows en River. 

Oasis en River: Noel Gallagher ya está en Buenos Aires para los esperados shows

últimas noticias

El dólar cierra la semana cerca de los $1.400. 

El dólar cierra la semana a la baja y cerca de los $1.400

Hace menos de un minuto
José López sorprendió con un look casual y oversize.

El Flaco López se sumó a la onda "Scaloneta" y marcó tendencia con un look oversize

Hace 5 minutos
Agresión demencial en Palermo: le pegó una patada a una nena de 6 años en la calle

Agresión demencial en Palermo: le pegó una patada a una nena de 6 años en la calle

Hace 29 minutos
Argentina buscará el pase a octavos en el Mundial sub 17

Mundial Sub 17: la Selección argentina enfrenta a México en Doha

Hace 40 minutos
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Cuáles son las obras sociales a las que pueden acceder los monotributistas en noviembre 2025

Hace 1 hora