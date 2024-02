Investigadores y becarios repudiaron el ajuste del Gobierno sobre el Conicet: "Las becas representan 0.008% del PBI"

Ante esta situación, distintos postulantes a las becas denunciaron al ajuste en ciencia y tecnología que está impulsando el gobierno de Javier Milei bajo el pretexto de reducir el déficit fiscal y advirtieron sobre los graves perjuicios que tendrá esta decisión sobre el desarrollo cultural y productivo del país.

"Pararon todo y la incertidumbre que se maneja es alarmante. Esperábamos los resultados para enero e incumplieron los plazos sin ningún tipo de explicación. Se bajó la cantidad de becas y a la par se postergó el inicio hasta agosto", expresó Carolina Vlatko, estudiante de la licenciatura en ciencias físicas, en comunicación con C5N.C com.

"La decisión del gobierno es política más que económica porque las becas del Conicet representan 0.008% del PBI. Todo el presupuesto que se invierte en ciencia representa el 0.5% del PBI mientras que los países que ellos admiran como Estados Unidos, Israel y Alemania invierten un 3% del PBI. Lo que se invierte en ciencia y en particular en estas becas no les mueve el amperímetro al presupuesto nacional. Es un vaciamiento de la universidad pública y del sistema científico", agregó.

Vlatko presentó en el 2023 una postulación para ser becaria del Conicet en el área de física cuántica para la investigación de sistemas de átomos en la búsqueda de entender las leyes de la física a la par de desarrollar tecnología de punta para distintas aplicaciones tecnológicas. "Todas las empresas y países que invierten en ciencia estudian estos temas porque son los que se aplican en las computadoras cuánticas, que es la tecnología del presente y del futuro", explicó.

Conicet

"La noticia del recorte en las becas fue muy shockeante, lo charlamos entre el grupo de postulantes y empezaron a salir un montón de inseguridades de cómo iban a ser los recortes. Entrar al Conicet es muy difícil y con menos becas más aún", expresó por su parte la antropóloga con orientación en arqueología Juana María Pailhe Stafforini.

"El gobierno tiene una ideología clara de recortar en lo público y achicar un Estado que debería impulsar la soberanía de la producción nacional, de la ciencia y de un montón de elementos necesarias para el desarrollo del país", puntualizó la antropóloga

Pailhe Stafforini estudia la religión, la cultura, los rituales y los procedimientos mortuorios de las comunidades indígenas de la quebrada de Humahuaca. "El sector privado no financia investigaciones en ciencias sociales porque no generan una riqueza material o beneficio económico. Estas investigaciones no tienen una lógica productivista, por eso es necesario que el país invierta para conocer la historia, la cultura", indicó.

Ambas investigadoras relataron el difícil camino que deben transitar quienes quieren aplicar para una beca del Conicet y comentaron que entre los postulantes hay una gran incertidumbre sobre lo que puede pasar.

"Todos tenemos angustia generada por la incertidumbre de no saber qué va a pasar en el futuro. Todo el tiempo que le invertimos a la carrera y la profesión pueden quedar en la nada", dijo Pailhe Stafforini quien contó que analizó la posibilidad de irse a hacer el doctorado a otro país.

"Quiero organizar mi vida socioeconómicamente y ante esta situación tengo que salir a buscar un laburo porque se atrasó el plazo donde nos tenían que comunicar si teníamos o no la beca", agregó Vlatko quien comentó que contempló seguir su investigación en el sector privado.

Conicet

La comunidad científica manifiesta por la continuidad de 1.600 becas del Conicet

Este miércoles centenares de científicos, investigadores y becarios se congregaron en la explanada del Polo Científico para reclamar la continuidad de 1.600 becas del Conicet y aseguraron que "harán ruido" hasta que el directorio de dicho organismo los reciba y les dé una respuesta.

Luego de la manifestación fueron recibidos por el directorio y el presidente del organismo, Daniel Salamone, quien no les pudo dar certezas sobre la continuidad de las becas.

Ante esa situación, los postulantes adelantaron que realizarán nuevas asambleas, movilizaciones y concentraciones para reclamar por la continuidad de todas las becas en los plazos previstos, la reincorporación de los despedidos del Conicet, que se otorguen las promociones CIC ya evaluadas y que se amplíe el presupuesto para garantizar el funcionamiento de los institutos.

"Vamos a demandar lo que es nuestro y que se cumplan los consensos a los que llegamos como sociedad que es la valorización de la ciencia pública, nacional y soberana", completó Pailhe Stafforini.