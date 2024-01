Intentan controlar un voraz incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MenenFernandez/status/1750989215570219035&partner=&hide_thread=false Duele el fuego , duele el alma , duele lo que sucede a ésta hora en nuestro Parque Nacional Los Alerces. Gracias @FernandezEze11 por las imágenes pic.twitter.com/DK75p1L6mV — Ruben fernandez (@MenenFernandez) January 26, 2024

El incendio comenzó el jueves por la noche y la propagación del fuego hizo que se unieran dos focos ígneos cercanos, afectando aproximadamente 2,5 hectáreas de monte nativo, precisó la Subsecretaría de Ambiente en un comunicado.

En el marco del despliegue de aeronaves que se realizó en la región patagónica en plena temporada alta de incendios forestales, participaron en las tareas de control un helicóptero Bell 407 y un Bell 412 -aptos para el trabajo con helibalde y el traslado del personal a zonas de difícil acceso-, y dos aviones turbohélices AT-802 con tres mil litros de capacidad de descarga de agua.

“El informe de parques indica que es intencional, es una zona donde no transita gente, se originaron dos focos y todo indica que sería intencional este incendio, esperemos no tener más incendios porque hace 60 días que no cae una gota de agua en la zona y estamos atentos a cómo continúa esto”, explicó el subsecretario de Protección Civil de Chubut Eduardo Pérez, en diálogo con FM del Lago Esquel.

Desde el jueves a la noche un incendio forestal está fuera de control en el Parque Nacional Los Alerces. #Esquel



El humo se extiende hasta el centro de Chubut pic.twitter.com/tSAEQYBw0f — Cindy (@cindymfernandez) January 26, 2024

Además, desde que comenzó el incendio forestal en inmediaciones del lago Futalaufquen, el SNMF emitió un pronóstico meteorológico especial con el objeto de apoyar con información para la planificación de actividades de control y seguridad de los equipos de respuesta, que están conformados por personal de Parques Nacionales y de la provincia de Chubut.

Debido a que el incendio se desarrolla en una lomada con densa vegetación, y sin posibilidades de llegar con vehículo, durante la madrugada se realizaron relevamientos y seguimientos con un dron y una cámara térmica.