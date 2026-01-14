Insólito: festejó su triunfo antes de tiempo, el partido no había terminado y quedó eliminado del Abierto de Australia El austríaco Sebastian Ofner creyó que el encuentro había finalizado con un tiebreak tradicional, pero la definición era con supertiebreak a diez puntos. Su rival aprovechó la confusión y lo ganó. Por + Seguir en







Ofner quedó eliminado de la qualy. Redes sociales

La clasificación al cuadro principal de Australian Open ya mostró uno de los momentos más insólitos y tuvo que ver con el austríaco Sebastián Ofner, quien festejó la victoria antes de que el partido haya terminado porque no prestó atención a las reglas y terminó eliminado del torneo. ¿Cómo fue posible?

El tenista de 29 años disputaba la segunda ronda de la qualy ante Nishesh Basavareddy. Ganó el primer set por 6-4 y cedió el segundo por 4-6, por lo que todo se definía en el tercer set porque, si bien los Grand Slam son a cinco sets, en la qualy se disputan los encuentros al mejor de tres sets.

La tercera manga se fue al desempate luego de igualar 6-6, pero en lugar de realizarse un tiebreak tradicional, se jugaba un supertiebreak. La diferencia entre ambos es que el tradicional es hasta llegar a 7 con diferencia de dos puntos y el que se utilizó ayer era hasta 10, también con diferencia de dos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheTennisLetter/status/2011361421146427573&partner=&hide_thread=false Wild scenes in Australian Open qualifying



Ofner celebrates because he thinks he won the match at 7-1 in the tiebreak



The umpire reminds him it’s a 10 point tiebreak “Not done yet mate”



Basavareddy wins the match & does the choke celebration





pic.twitter.com/cRL1YRgJi6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 14, 2026 Sucede que el desempate iba 6-1 para Ofner y al lograr el punto festejó con efusividad. Pero miró al umpire y éste le recordó que la definición era diferente porque el austríaco ya había levantado las manos y caminaba hacia la red para saludar al rival.

Finalmente, su cabeza se fue del partido y terminó entregando el partido por 11-13, pero tuvo match point al ponerse 9-8. Sin embargo, Basavareddy celebró con un gesto de desahogo y gritó acorde.

"Cuando tu cerebro anuncia el punto de partido antes que el árbitro…”, escribieron desde la cuenta oficial del torneo y mostraron el video del momento. El próximo rival del estadounidense será el británico George Loffhagen, quien avanzó luego de la retirada del japonés Yoshihito Nishioka cuando ganaba 6-3, 3-1.