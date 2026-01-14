14 de enero de 2026 Inicio
La clasificación al cuadro principal de Australian Open ya mostró uno de los momentos más insólitos y tuvo que ver con el austríaco Sebastián Ofner, quien festejó la victoria antes de que el partido haya terminado porque no prestó atención a las reglas y terminó eliminado del torneo. ¿Cómo fue posible?

El ATP 250 de Buenos Aires se jugará en febrero.
El tenista de 29 años disputaba la segunda ronda de la qualy ante Nishesh Basavareddy. Ganó el primer set por 6-4 y cedió el segundo por 4-6, por lo que todo se definía en el tercer set porque, si bien los Grand Slam son a cinco sets, en la qualy se disputan los encuentros al mejor de tres sets.

La tercera manga se fue al desempate luego de igualar 6-6, pero en lugar de realizarse un tiebreak tradicional, se jugaba un supertiebreak. La diferencia entre ambos es que el tradicional es hasta llegar a 7 con diferencia de dos puntos y el que se utilizó ayer era hasta 10, también con diferencia de dos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheTennisLetter/status/2011361421146427573&partner=&hide_thread=false

Sucede que el desempate iba 6-1 para Ofner y al lograr el punto festejó con efusividad. Pero miró al umpire y éste le recordó que la definición era diferente porque el austríaco ya había levantado las manos y caminaba hacia la red para saludar al rival.

Finalmente, su cabeza se fue del partido y terminó entregando el partido por 11-13, pero tuvo match point al ponerse 9-8. Sin embargo, Basavareddy celebró con un gesto de desahogo y gritó acorde.

"Cuando tu cerebro anuncia el punto de partido antes que el árbitro…”, escribieron desde la cuenta oficial del torneo y mostraron el video del momento.

El próximo rival del estadounidense será el británico George Loffhagen, quien avanzó luego de la retirada del japonés Yoshihito Nishioka cuando ganaba 6-3, 3-1.

