3-3-2-2: así es el truco para hacer la carne y que quede en el punto que quieras

La clave de esta técnica está en la reacción de Maillard, un proceso químico que ocurre cuando proteínas y azúcares entran en contacto con altas temperaturas.
Explica por qué la carne logra un color dorado y un sabor más intenso
Detalla cómo actúa la reacción de Maillard durante la cocción
Indica los tiempos clave para sellar sin resecar el interior
Destaca la importancia del reposo para conservar los jugos
3-3-2-2: así se denomina al truco para hacer la carne y que quede en el punto justo. Cocinarla en casa y lograr que quede en el punto justo no siempre es fácil. Muchas veces, incluso con un buen corte, el resultado termina siendo seco, pasado o poco jugoso.
Sin embargo, existe una técnica sencilla que utilizan los cocineros profesionales y que cada vez gana más popularidad. Este tip de cocina es fácil de aplicar, no requiere herramientas sofisticadas y permite controlar la cocción de la carne con precisión, siempre que se use el tipo de corte adecuado.
El método 3-3-2-2 demuestra que no hace falta ser chef ni dominar técnicas complejas para lograr una carne en su punto justo. Con una sartén bien caliente, tiempos precisos y un poco de paciencia, el resultado puede ser perfectamente comparable al de un restaurante. Una forma ideal para quienes buscan mejorar sus habilidades en la cocina y disfrutar de la carne como realmente se merece.
Cómo es el truco para que la carne salga en su punto justo
El método 3-3-2-2 es una regla de tiempos que se aplica durante la cocción de carnes gruesas. Se basa en sellar correctamente el exterior sin perder jugos en el interior, logrando una textura tierna y un sabor intenso.
Está pensado especialmente para cortes de entre 1,2 y 2,5 centímetros de grosor, como:
Entrecot
Bife de chorizo
Churrasco grueso
Chuletones
Steaks altos
No es recomendable para filetes finos, ya que los tiempos resultarían excesivos.
Cómo aplicar el truco 3-3-2-2 paso a paso
Para que la técnica funcione, es clave respetar los tiempos y no mover la carne antes de lo indicado.
Paso a paso:
Primer lado: 3 minutos
Colocar la carne en una sartén o parrilla bien caliente sin moverla. Esto permite que se forme una costra dorada.
Segundo lado: 3 minutos
Dar vuelta la carne y repetir el sellado del lado opuesto.
Tercer giro: 2 minutos
Girar nuevamente para empezar a ajustar el punto interno.
Último giro: 2 minutos
Finalizar la cocción manteniendo los jugos en el interior.
Un error común es presionar la carne o moverla constantemente: este método evita justamente esa pérdida de jugos.