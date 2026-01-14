3-3-2-2: así es el truco para hacer la carne y que quede en el punto que quieras

+ Seguir en

Un método simple y efectivo que usan los chefs para lograr una pieza dorada por fuera, jugosa por dentro y en el punto justo, sin necesidad de técnicas complicadas ni experiencia previa en la cocina.

La clave de esta técnica está en la reacción de Maillard, un proceso químico que ocurre cuando proteínas y azúcares entran en contacto con altas temperaturas.

3-3-2-2: así se denomina al truco para hacer la carne y que quede en el punto justo . Cocinarla en casa y lograr que quede en el punto justo no siempre es fácil. Muchas veces, incluso con un buen corte, el resultado termina siendo seco, pasado o poco jugoso.

Desbaratan una banda que contrabandeaba autos de lujo: fueron usados en videos de L-Gante y La Joaqui

Sin embargo, existe una técnica sencilla que utilizan los cocineros profesionales y que cada vez gana más popularidad. Este tip de cocina es fácil de aplicar, no requiere herramientas sofisticadas y permite controlar la cocción de la carne con precisión, siempre que se use el tipo de corte adecuado.

El método 3-3-2-2 demuestra que no hace falta ser chef ni dominar técnicas complejas para lograr una carne en su punto justo. Con una sartén bien caliente, tiempos precisos y un poco de paciencia, el resultado puede ser perfectamente comparable al de un restaurante. Una forma ideal para quienes buscan mejorar sus habilidades en la cocina y disfrutar de la carne como realmente se merece.

El método 3-3-2-2 es una regla de tiempos que se aplica durante la cocción de carnes gruesas . Se basa en sellar correctamente el exterior sin perder jugos en el interior, logrando una textura tierna y un sabor intenso.

Está pensado especialmente para cortes de entre 1,2 y 2,5 centímetros de grosor, como:

Entrecot

Bife de chorizo

Churrasco grueso

Chuletones

Steaks altos

No es recomendable para filetes finos, ya que los tiempos resultarían excesivos.

Cómo aplicar el truco 3-3-2-2 paso a paso

Para que la técnica funcione, es clave respetar los tiempos y no mover la carne antes de lo indicado.

Paso a paso:

Primer lado: 3 minutos

Colocar la carne en una sartén o parrilla bien caliente sin moverla. Esto permite que se forme una costra dorada.

Segundo lado: 3 minutos

Dar vuelta la carne y repetir el sellado del lado opuesto.

Tercer giro: 2 minutos

Girar nuevamente para empezar a ajustar el punto interno.

Último giro: 2 minutos

Finalizar la cocción manteniendo los jugos en el interior.

Un error común es presionar la carne o moverla constantemente: este método evita justamente esa pérdida de jugos.