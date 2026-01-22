Inminente arribo de tormentas y granizo en Buenos Aires: a qué hora llueve El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones para varias provincias de Argentina. A pesar del mal tiempo, el termómetro se mantendrá arriba de los 30 grados. Por + Seguir en







Las tormentas afectarán el sur de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvias para Buenos Aires y varias provincias de Argentina. El organismo explicó que, a pesar del retorno del mal tiempo, las altas temperaturas y el calor se mantendrán durante los próximos días.

"Hoy no va a ser un día que nos desafíe térmicamente; todavía estamos muy separados del escenario de riesgo físico. Ya rige alerta amarilla por temperaturas para el estuario de La Plata", explicó el meteorólogo Diego Angeli por la pantalla de C5N.

Ante esto, explicó el mal tiempo y las malas condiciones meteorológicas: "Las tormentas fuertes hoy se van a dar en el sur de la provincia de Buenos Aires y el norte de Río Negro", va a ganar el calor y no va a dejar que el alivio llegue al Río de la Plata.

Mañana: 26°

Tarde: 32°

Noche: 26°



Las provincias bajo alerta por tormentas son Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Córdoba, San Luis, San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Mientras que Chubut rige una alerta por lluvias, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm. No se descarta la ocurrencia de algunas tormentas aisladas embebidas. Alerta por calor extremo: cuáles son las provincias afectadas Además, el SMN emitió una alerta meteorológica amarilla por calor extremo para las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y San Luis. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se espera una máxima de 31 grados para la jornada del jueves y de 33 para el viernes. En el caso de Paraná, provincia de Entre Ríos, la máxima rondará los 33 grados para el jueves y 34 para el viernes. CABA 22-1-26 Alerta meteorológica por lluvias y tormentas Buenos Aires: Costa de Patagones - Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos -Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas.

Costa de Patagones - Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos -Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas. Río Negro: Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio - Valcheta -Avellaneda - Pichi Mahuida

Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio - Valcheta -Avellaneda - Pichi Mahuida La Pampa: Chalileo - Limay Mahuida - Loventué - Atreucó - Capital - Catriló - Conhelo - Guatraché - Quemú Quemú - Toay - Utracán.

Chalileo - Limay Mahuida - Loventué - Atreucó - Capital - Catriló - Conhelo - Guatraché - Quemú Quemú - Toay - Utracán. San Luis: Gobernador Dupuy

Gobernador Dupuy San Juan: Precordillera de Calingasta - Precordillera de Pocito - Precordillera de Rivadavia - Precordillera de Sarmiento - Ullum - Zonda

Precordillera de Calingasta - Precordillera de Pocito - Precordillera de Rivadavia - Precordillera de Sarmiento - Ullum - Zonda Catamarca: Zona de monte de Andalgalá - Zona de monte de Belén - Zona de monte de Pomán - Zona de monte de Santa María - Zona de monte de Tinogasta.

Zona de monte de Andalgalá - Zona de monte de Belén - Zona de monte de Pomán - Zona de monte de Santa María - Zona de monte de Tinogasta. La Rioja: Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina

Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina Salta: Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos

Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos Jujuy: Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi

Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi Mendoza: Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa - Zona baja de Malargüe.