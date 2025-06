Indignado, un joven contó cómo fue que le robaron dos veces de la misma forma: "Qué bronca"

No hay nada que uno no se pueda encontrar navegando por las redes sociales . Y es que las plataformas son, hoy por hoy, la vía principal de comunicación entre personas de todo el mundo, por lo que siempre hay alguna publicación que se viraliza por la increíble historia que hay detrás. En este caso, un joven que sufrió el mismo robo, dos veces.

La insólita situación le ocurrió al famoso influencer Kevsho , que en su cuenta de TikTok suele compartir historias y anécdotas suyas. Sin embargo, en esta ocasión comenzó su video un poco resignado. "Me robaron, y es la segunda vez que me roban de la misma forma" , comenzó el video.

"A ver, todos estamos de acuerdo de que, ya de por sí, que te roben, te da bronca. Bueno, cuando te vuelven a robar de la misma manera te da veinte veces más bronca, sobre todo si hacés algo para que eso no suceda, igual que pasó la vez anterior, ¿se entiende?", continuó indignado el influencer.

Ahí fue cuando trajo a colación su antecedente; hace dos años había salido a bailar, y cuando volvió al auto vio que estaba roto el vidrio del acompañante y le habían robado cosas de adentro. "Encima la típica que nunca llevas nada, pero justo ese día tenías el auto con un montonazo de cosas", se lamentó.

En ese momento, Kevsho resaltó que el error fue dejar a la vista que estaba guardando cosas en el baúl, por lo que los ladrones probablemente hayan estado mirando. Ahora, le volvió a ocurrir la misma situación, tras salir a bailar. "Cuando salimos del boliche estaba, otra vez, el vidrio roto. Por suerte tenía una sola cosa de bastante valor: una campera North Face que me había comprado hace menos de un año".

A pesar de sus esperanzas puestas en que esté la campera, la misma no estaba. También intentaron robarle la pantalla del auto, aunque por algún motivo, no pudieron. "¿Qué enseñanza nos queda de todo esto? No dejen sus cosas en el baúl del auto, porque nunca sabes cuándo te pueden cagar choreando", concluyó el influencer.

