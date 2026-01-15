Es un actor conocido de España, tuvo que salir de una función en ambulancia y el diagnóstico lo dejó sin palabras: qué le pasó El hecho volvió a poner en foco los riesgos de la exigencia física y emocional en el mundo del espectáculo. Por + Seguir en







En el hospital, la psiquiatra diagnosticó “morriña”, una profunda nostalgia por su tierra y sus afectos. La preocupación se instaló en el ambiente artístico luego de que un reconocido actor español tuviera que abandonar una función antes que comience y ser trasladado en ambulancia a un centro médico. El episodio ocurrió ante la mirada atónita del público y del elenco, y rápidamente generó una ola de comentarios y especulaciones sobre su estado de salud y lo que había sucedido detrás del escenario.

Según trascendió, el intérprete comenzó a sentirse mal instantes previos a salir a escena, lo que obligó a interrumpir la obra y activar el protocolo de emergencia. En cuestión de minutos el teatro se convirtió en un espacio de tensión y preocupación, mientras los médicos evaluaban la situación y decidían su traslado.

Cual fue el sorprendente diagnóstico del actor español Luis Tosar -Luis Tosar La obra era La cena de los idiotas, una comedia tan disparatada como ingeniosa. El actor gallego, con la calma y el humor que lo caracterizan, recordó aquel episodio profundamente humano en el que se mezclaron el cansancio emocional y una vulnerabilidad que hasta entonces no había contado con tanto detalle.

Tosar explicó que estaba atravesando un momento personal difícil: acababa de terminar una relación y se sentía especialmente sensible y fuera de eje. Ese mismo día había almorzado con una amiga gallega que, al terminar, regresaba a su tierra. El gesto de ver partir a alguien rumbo a Galicia mientras él debía quedarse en Madrid trabajando le provocó una sensación de desarraigo que fue creciendo por dentro casi sin que lo notara.

Minutos antes de salir a escena, con el teatro ya lleno, empezó a percibir que algo no estaba bien. Se sentía confundido, con un nudo en el estómago y una tristeza profunda que chocaba de frente con el tono festivo de la obra. “Treinta segundos antes de abrir el telón le dije a la regidora: no puedo, no puedo, no puedo”, recordó. En ese momento, cuerpo y mente dijeron basta: se desplomó y rompió en llanto sin poder controlarlo.