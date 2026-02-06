Esta es la infracción que en Buenos Aires tiene una multa que supera los 3 millones de pesos Esta falta representa un riesgo tanto para quien maneja como para los pasajeros y las personas que circulan a pie. Por + Seguir en







Esta infracción es la más alta en Buenos Aires.

En febrero de 2026, CABA endureció los controles y sanciona el exceso de velocidad extrema.

Circular a más de 140 km/h puede implicar multas de $319.404 a $3.194.040.

La infracción es considerada falta grave por el alto riesgo de accidentes fatales.

Además de la multa, puede haber quita de puntos y suspensión de la licencia. Durante febrero de 2026, los controles de velocidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) muestran un endurecimiento significativo, con sanciones económicas severas para quienes incumplen las normas. Los automovilistas detectados circulando a más de 140 km/h enfrentan multas que van desde $319.404 hasta $3.194.040, según la gravedad de la infracción y los antecedentes del conductor. Estos valores, actualizados en función de las unidades fijas vigentes, apuntan a desalentar conductas temerarias en autopistas y avenidas rápidas de la capital.

Superar ese límite no constituye una falta menor, sino que figura legalmente como una infracción grave dentro del Código de Tránsito. Esta clasificación se fundamenta en el riesgo extremo que implica para la seguridad pública, ya que circular a velocidades tan elevadas incrementa de forma drástica el peligro en la vía y reduce el margen de reacción ante imprevistos. En un entorno urbano con alto nivel de tránsito, una mínima demora en la respuesta puede marcar la diferencia entre evitar un accidente o provocar un impacto fatal.

Multas de tránsito Provincia de Buenos Aires Más allá del impacto económico, conducir por encima de los 140 km/h eleva considerablemente las probabilidades de un siniestro vial con consecuencias devastadoras. A mayor velocidad, la energía liberada en una colisión resulta mucho más difícil de contener por los sistemas de seguridad del vehículo, lo que incrementa el riesgo de lesiones graves o muertes. Con estas medidas, las autoridades porteñas refuerzan su compromiso con la seguridad vial y recuerdan que respetar los límites de velocidad no solo responde a una exigencia legal, sino a una acción clave para proteger la vida de quienes circulan por la ciudad.

Qué multa supera los 3 millones de pesos en Buenos Aires En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las sanciones económicas más elevadas del sistema vial corresponde al exceso de velocidad extrema, una infracción que supera los 3 millones de pesos. Los conductores detectados circulando a más de 140 km/h en cualquier tipo de vía pueden recibir una multa máxima de $3.194.040. El monto surge del esquema de Unidades Fijas, cuyo valor para febrero de 2026 se establece en $798,51, lo que convierte a esta falta en la más cara dentro del régimen porteño.

transito Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte. El alto valor de la penalización se explica por la gravedad con la que la normativa clasifica esta conducta, considerada una falta grave e inapelable por el peligro que implica para la seguridad vial. Circular a velocidades tan elevadas en ámbitos urbanos incrementa de forma exponencial el riesgo de accidentes fatales y reduce de manera drástica la capacidad de reacción. Por ese motivo, el tribunal de faltas fija sanciones que parten desde los $319.404, equivalentes a 400 UF, y pueden escalar hasta el máximo de 4.000 UF cuando existen agravantes como reincidencia o maniobras particularmente temerarias.