6 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Esta es la infracción que en Buenos Aires tiene una multa que supera los 3 millones de pesos

Esta falta representa un riesgo tanto para quien maneja como para los pasajeros y las personas que circulan a pie.

Por
Esta infracción es la más alta en Buenos Aires.

Esta infracción es la más alta en Buenos Aires.

  • En febrero de 2026, CABA endureció los controles y sanciona el exceso de velocidad extrema.
  • Circular a más de 140 km/h puede implicar multas de $319.404 a $3.194.040.
  • La infracción es considerada falta grave por el alto riesgo de accidentes fatales.
  • Además de la multa, puede haber quita de puntos y suspensión de la licencia.

Durante febrero de 2026, los controles de velocidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) muestran un endurecimiento significativo, con sanciones económicas severas para quienes incumplen las normas. Los automovilistas detectados circulando a más de 140 km/h enfrentan multas que van desde $319.404 hasta $3.194.040, según la gravedad de la infracción y los antecedentes del conductor. Estos valores, actualizados en función de las unidades fijas vigentes, apuntan a desalentar conductas temerarias en autopistas y avenidas rápidas de la capital.

El servicio comenzará a operar a partir del martes 3 de febrero y tendrá una duración acotada.
Te puede interesar:

Inauguran una nueva planta de VTV móvil en Buenos Aires: dónde está y cuánto cuesta el trámite

Superar ese límite no constituye una falta menor, sino que figura legalmente como una infracción grave dentro del Código de Tránsito. Esta clasificación se fundamenta en el riesgo extremo que implica para la seguridad pública, ya que circular a velocidades tan elevadas incrementa de forma drástica el peligro en la vía y reduce el margen de reacción ante imprevistos. En un entorno urbano con alto nivel de tránsito, una mínima demora en la respuesta puede marcar la diferencia entre evitar un accidente o provocar un impacto fatal.

Multas de tránsito Provincia de Buenos Aires

Más allá del impacto económico, conducir por encima de los 140 km/h eleva considerablemente las probabilidades de un siniestro vial con consecuencias devastadoras. A mayor velocidad, la energía liberada en una colisión resulta mucho más difícil de contener por los sistemas de seguridad del vehículo, lo que incrementa el riesgo de lesiones graves o muertes. Con estas medidas, las autoridades porteñas refuerzan su compromiso con la seguridad vial y recuerdan que respetar los límites de velocidad no solo responde a una exigencia legal, sino a una acción clave para proteger la vida de quienes circulan por la ciudad.

Qué multa supera los 3 millones de pesos en Buenos Aires

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las sanciones económicas más elevadas del sistema vial corresponde al exceso de velocidad extrema, una infracción que supera los 3 millones de pesos. Los conductores detectados circulando a más de 140 km/h en cualquier tipo de vía pueden recibir una multa máxima de $3.194.040. El monto surge del esquema de Unidades Fijas, cuyo valor para febrero de 2026 se establece en $798,51, lo que convierte a esta falta en la más cara dentro del régimen porteño.

transito
Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte.

Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte.

El alto valor de la penalización se explica por la gravedad con la que la normativa clasifica esta conducta, considerada una falta grave e inapelable por el peligro que implica para la seguridad vial. Circular a velocidades tan elevadas en ámbitos urbanos incrementa de forma exponencial el riesgo de accidentes fatales y reduce de manera drástica la capacidad de reacción. Por ese motivo, el tribunal de faltas fija sanciones que parten desde los $319.404, equivalentes a 400 UF, y pueden escalar hasta el máximo de 4.000 UF cuando existen agravantes como reincidencia o maniobras particularmente temerarias.

Las consecuencias no se limitan al aspecto económico, ya que esta infracción también impacta de lleno en la habilitación para conducir. Superar los 140 km/h suele implicar la quita inmediata de puntos en el sistema de scoring y puede derivar en la suspensión de la licencia por un período determinado. Durante la temporada de verano, los controles se intensifican en la ciudad, y las autoridades recuerdan que este tipo de falta, a diferencia de infracciones menores, no suele acceder al beneficio de pago voluntario con descuento debido a su nivel de peligrosidad.

Noticias relacionadas

El nuevo sitio de la VTV en la provincia permite a los usuarios gestionar su turno de manera directa y sin intermediarios.

Esta es la plataforma que sirve para sacar turno para la VTV en 2026

Este es el control que debés tener en cuenta para la VTV en 2026.

Cuál es el requisito que debés tener en cuenta sí o sí para aprobar la VTV en febrero 2026

play

Brasil: la abogada Agostina Páez no irá a cárcel común, pero seguirá usando tobillera electrónica

play

Laferrere: se incendió un supermercado mayorista, hay 3 heridos y peligro de derrumbe

Agostina Páez fue detenida en Brasil por realizar gestos racistas. 

Así trasladaban a la comisaría a Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por racismo

La basura en las veredas no es la única queja. Hay muchas paredes vandalizadas, sin pintura y bienes en riesgoso estado

Avances Ambientales, la empresa con contrato millonario apuntada por la falta de mantenimiento de las calles

Rating Cero

El actor participó de Los Simuladores y otras importantes ficciones nacionales.

Murió un reconocido actor de Los Simuladores, Rincón de Luz y Los Roldán

La conductora explicó que desconoce el origen de la deuda millonaria.

Wanda Nara pagó una fortuna para saldar sus multas de tránsito: cuál fue la cifra millonaria

Las nuevas incorporaciones en Netflix que te sorprenderán
play

Una serie de comedia y fantasía estrenó su nueva temporada en Netflix y es de lo más visto: cómo se llama

Las internas entre los participantes del reality trascendieron del set de grabación.

Escándalo en Masterchef: aseguran que la relación entre Ian Lucas y el Chino Leunis está terminada

La actriz dejó en claro que la relación se apoya en el afecto, la cercanía y una historia compartida.

Sofía Gala aclaró los rumores que la vinculaban con Fito Páez y dejó todo a la vista: ¿están en pareja?

El estreno de Netflix que ya fue nominado en los Oscars.
play

Esta historia combina amor y tragedia, fue un gran estreno de Netflix y está nominada a mejor película de Los Oscars: como se llama

últimas noticias

El actor participó de Los Simuladores y otras importantes ficciones nacionales.

Murió un reconocido actor de Los Simuladores, Rincón de Luz y Los Roldán

Hace 11 minutos
La conductora explicó que desconoce el origen de la deuda millonaria.

Wanda Nara pagó una fortuna para saldar sus multas de tránsito: cuál fue la cifra millonaria

Hace 37 minutos
Un experto en longevidad reveló qué bebida hay que tomar antes del café para reducir el impacto

Un experto en longevidad reveló qué bebida hay que tomar antes del café para reducir el impacto

Hace 37 minutos
Esta infracción es la más alta en Buenos Aires.

Esta es la infracción que en Buenos Aires tiene una multa que supera los 3 millones de pesos

Hace 39 minutos
La lesión muscular de un jugador pone en duda su presencia en el duelo internacional.

A semanas de la Finalissima, la Selección argentina recibió una pésima noticia

Hace 42 minutos