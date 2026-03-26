El Comité Olímpico Internacional determinó excluir a las deportistas trans en las pruebas femeninas

El ente deportivo anunció la noticia de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde solamente se aceptarán mujeres biológicas. El caso que disparó la polémica es el de la boxeadora Imane Khelif, que ganó la medalla de oro en la categoría de 66kg envuelta en controversia.

El Comité Olímpico Internacional (COI) oficializó este jueves que excluirá a las deportistas trans de la categoría femenina, normativa comenzará a aplicarse a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 . Se trata de una nueva política sobre la protección de la categoría femenina en el deporte olímpico,

Según detalló el organismo, la elegibilidad en la categoría femenina estará limitada a mujeres biológicas y se determinará inicialmente mediante un cribado genético que detecta la presencia o ausencia del gen SRY. E ste gen, indicaron, está asociado al desarrollo sexual masculino y se mantiene constante a lo largo de la vida.

El COI explicó que quienes presenten un resultado negativo en el test del gen SRY cumplirán de manera permanente con los requisitos para competir en la categoría femenina. En principio, se tratará de una prueba única en la vida, salvo que existan motivos para sospechar un error en el resultado.

En contrapartida, los atletas con resultado positivo en el gen SRY no serán elegibles para competir en pruebas femeninas en eventos organizados por el COI. La única excepción contemplada corresponde a casos poco frecuentes, como el Síndrome de Insensibilidad Completa a los Andrógenos (CAIS) u otras diferencias del desarrollo sexual que no impliquen ventajas derivadas de la testosterona.

Desde el COI señalaron que la política se fundamenta en evidencia científica que vincula la presencia del gen SRY con el desarrollo biológico masculino. Según el organismo, este criterio permite establecer una base objetiva para la regulación de la competencia en la categoría femenina.

La postura del COI

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, defendió la nueva normativa y sostuvo que apunta a garantizar la equidad en el deporte. “Como exdeportista, creo apasionadamente en el derecho de todos los olímpicos a participar en una competición justa. La política que hemos anunciado se basa en la ciencia y ha sido liderada por expertos médicos”, afirmó.

En esa línea, remarcó que incluso diferencias mínimas pueden ser determinantes en el alto rendimiento y consideró que “no sería justo que los varones biológicos compitieran en la categoría femenina”. También advirtió que, en algunas disciplinas, podrían existir riesgos para la seguridad.

Por último, Coventry subrayó que todos los atletas deben ser tratados con dignidad y respeto, y que el proceso deberá incluir información clara, asesoramiento médico especializado y evaluaciones que, en principio, se realizarán una sola vez en la vida.

Los casos más resonantes en cuestiones de género en los Juegos Olímpicos

El caso de mayor controversia tuvo que ver con Imane Khelif, la boxeadora argelina de París 2024 cuyo nombre tomó relevancia internacional luego de una polémica en el Mundial de Boxeo 2023, cuando fue descalificada por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) por criterios de elegibilidad que no fueron del todo transparentes.

Su paso por París estuvo envuelto en polémica: sectores conservadores la insultaron en redes sociales en medio de una pelea que escaló a tal punto que el mismísimo Donald Trump se mostró en contra de su inclusión en competencias femeninas. Pese a los cuestionamientos y las solicitudes de pruebas genéricas, se llevó la medalla de oro en la categoría de 66kg.

Su par Lin Yu-ting, de Taiwán, también estuvo en el centro de la polémica por ese mismo motivo. Si bien no es una atleta trans, sí quedó expuesta por la falta de transparencia en cuanto a los criterios de elegibilidad.

Caster Semenya, campeona olímpica en Londres 2012 y Río 2016 en atletismo, también libra una batalla con World Athletics por su diferencia del desarrollo sexual (DSD), lo que implica niveles naturalmente elevados de testosterona.