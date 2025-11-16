16 de noviembre de 2025 Inicio
Incendio en Ezeiza: la angustia de Alejandra Maglietti por su pareja, una de las víctimas de la explosión

La modelo y conductora reveló que Juan Manuel, el hombre con quien mantiene una relación desde hace más de dos años y tiene un hijo, sufrió la destrucción de su fábrica de envases plásticos, dañada por las llamas del brutal siniestro.

Alejandra Maglietti contó el sufrimiento de su familia por la pérdida de su establecimiento en el incendio en Ezeiza.

Alejandra Maglietti contó el sufrimiento de su familia por la pérdida de su establecimiento en el incendio en Ezeiza.

La Fiesta de Disfraces se iba a realizar por primera vez, en el Autódromo San Nicolás Ciudad. 
Por el temporal en San Nicolás, se derrumbó un escenario para la Fiesta de Disfraces

"Estoy en un momento difícil. Mi pareja es uno de los afectados con lo que pasó en Ezeiza, con lo de la explosión. Perdón, estoy todavía como muy afectada por todo lo que pasó. Vengo de una noche sin dormir, con mucha angustia por todo lo que se está viviendo", expresó la conductora de Arriba Bebé en Radio Pop 101.5.

Al borde del llanto, Maglietti relató en La Nación + la desesperación que sintió al presenciar el fuego en el complejo. "Fue terrible y todavía estoy recuperándome de estos momentos porque fue el trabajo de toda una vida que se perdió", reveló. También aclaró que la empresa de su pareja es "Plásticos Lago, no es donde se produjo la explosión", pero que también resultó dañada.

La panelista detalló la magnitud de la catástrofe y el impacto laboral y social: "Son como 13 o 14 empresas que están afectadas. Son 3000 puestos de trabajo porque es una explosión que se llevó puesta prácticamente todo un polo industrial".

Finalmente, Maglietti agradeció el accionar de los equipos de emergencia. "Realmente quiero destacar el trabajo de los bomberos que estuvieron toda la noche trabajando, del municipio que también estuvieron a disposición", manifestó.

"Ojalá que desde el municipio ayuden a que esto pueda salir adelante, se pueda solucionar de la mejor manera posible y lo más rápido posible, porque realmente estamos frente a una catástrofe, algo sin precedentes, que jamás ocurrió, una explosión, una situación que la verdad que no nos imaginamos nunca que íbamos a estar viendo una cosa así", concluyó.

La Justicia aseguró que el lunes comenzarán las pericias para determinar los motivos de la explosión en Ezeiza

Después de la impresionante explosión en el Polo Industrial de Ezeiza, sucedida el pasado viernes por la noche, la Justicia aseguró que recién el próximo lunes se podrán realizar las pericias para determinar los motivos que originaron el incidente. El motivo se debe a que aún no se han podido terminar los operativos de contención en el lugar.

Hasta el momento, se sabe que el incendio se inició en el recinto de la empresa Logischem. Luego, el fuego se propagó a varias compañías aledañas, entre ellas Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast. Tras la impresionante explosión de materiales químicos presentes en los galpones, se produjeron severos daños en las instalaciones e incluso en varias casas de la zona, ya que la onda expansiva tuvo un radio de 15 kilómetros.

Embed - Explosión en EZEIZA: el lunes comienzan las PERICIAS

Las autoridades aún no pueden establecer las causas del siniestro, ya que las pericias están pendientes hasta que se complete el operativo de contención, que podría extenderse hasta el lunes. Más de 500 trabajadores, junto con 70 dotaciones de bomberos, participan del operativo, respaldados por ambulancias, Policía Federal, Bonaerense y personal de Defensa Civil.

La fiscal Florencia Belloc, de la UFI 1 de Ezeiza, encabezará la investigación junto a Bomberos y Policía Científica bonaerense.

Roberto Weiss, presidente de la Unión Industrial de Ezeiza, describió el incendio como “dantesco” y señaló que el fuego destruyó estructuras y materiales químicos de varias empresas.

Por último, el director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, trajo tranquilidad a la población aclaró que no hubo riesgo de nube tóxica. Sin embargo, advirtió sobre partículas suspendidas en el aire que podrían afectar en caso de exposición prolongada.

