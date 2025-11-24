Salió de una estación de servicio y chocó contra un muro: se fumó un cigarrillo y se tiró a dormir Por causas que todavía se desconocen, sin que intervengan otros vehículos, el conductor perdió el control e impactó de lleno contra el paredón, lo que provocó severos daños al auto. Todavía se aguarda por el control de alcoholemia. Por







El hombre intentó dormir luego de haber chocado un paredón con su taxi en Barracas. C5N

Un taxi perdió el control al salir de una estación de servicio en el barrio porteño de Barracas y chocó de lleno contra un muro cercano, en un evento desconcertante dado que no hubo otros vehículos involucrados y por ahora se desconoce si el conductor se había quedado dormido o se encuentra bajo los efectos de sustancias.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en Cortejarena y Vélez Sarsfield, donde se encuentra una estación de servicio. El taxista abandonó el establecimiento pero, en lugar de salir hacia la derecha por Cortejarena, siguió de largo a alta velocidad e impactó con violencia contra el muro perimetral de un terreno ocupado por una antigua casona que se encuentra en venta.

El choque provocó severos daños en el tren delantero del taxi, que además pinchó sus cuatro ruedas luego de subirse al cordón y dar de frente contra el antiguo paredón.

Barracas: un taxi perdió el control y chocó contra un muro



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/2Cpbl8ql55 — C5N (@C5N) November 24, 2025 El conductor del taxi, que se negó a hablar con el cronista de C5N Rafael García Palavecino, permaneció en el interior del vehículo, visiblemente molesto por la situación, aunque sin evidencias claras de alteración de su conducta.

Efectivos de la Policía de la Ciudad determinaron que se quedara en el taxi a la espera de la pipeta y el acta para efectuar el correspondiente control de alcoholemia y poder determinar las causas de este misterioso incidente que mantiene sus causas en la sombra de la incertidumbre.