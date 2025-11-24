24 de noviembre de 2025 Inicio
Salió de una estación de servicio y chocó contra un muro: se fumó un cigarrillo y se tiró a dormir

Por causas que todavía se desconocen, sin que intervengan otros vehículos, el conductor perdió el control e impactó de lleno contra el paredón, lo que provocó severos daños al auto. Todavía se aguarda por el control de alcoholemia.

El hombre intentó dormir luego de haber chocado un paredón con su taxi en Barracas.

Un taxi perdió el control al salir de una estación de servicio en el barrio porteño de Barracas y chocó de lleno contra un muro cercano, en un evento desconcertante dado que no hubo otros vehículos involucrados y por ahora se desconoce si el conductor se había quedado dormido o se encuentra bajo los efectos de sustancias.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en Cortejarena y Vélez Sarsfield, donde se encuentra una estación de servicio. El taxista abandonó el establecimiento pero, en lugar de salir hacia la derecha por Cortejarena, siguió de largo a alta velocidad e impactó con violencia contra el muro perimetral de un terreno ocupado por una antigua casona que se encuentra en venta.

El choque provocó severos daños en el tren delantero del taxi, que además pinchó sus cuatro ruedas luego de subirse al cordón y dar de frente contra el antiguo paredón.

El conductor del taxi, que se negó a hablar con el cronista de C5N Rafael García Palavecino, permaneció en el interior del vehículo, visiblemente molesto por la situación, aunque sin evidencias claras de alteración de su conducta.

Efectivos de la Policía de la Ciudad determinaron que se quedara en el taxi a la espera de la pipeta y el acta para efectuar el correspondiente control de alcoholemia y poder determinar las causas de este misterioso incidente que mantiene sus causas en la sombra de la incertidumbre.

Pasadas las 9, el hombre intentó dormir, pero luego permaneció utilizando su celular, chateando y enviando audios, presumiblemente contando lo ocurrido o solicitando ayuda, ya que el vehículo quedó inutilizable.

últimas noticias

El presidente Milei tiene una agenda cargada para esta semana.

Milei retoma la agenda: reúne al Gabinete y recibe al canciller de Israel

Hace 17 minutos
Estela de Carlotto cuestionó la designación de un militar al frente del Ministerio de Defensa.

Estela de Carlotto rechazó la designación de Carlos Presti en Defensa: "Es una provocación"

Hace 1 hora
Tras la muerte del joven, el circo suspendió todas sus funciones.

Tragedia en un circo de Italia: un acróbata chileno murió en el "Globo de la Muerte"

Hace 1 hora
Axel Araneda tenía libertad condicional por una condena vinculada al narcotráfico

Imputaron al hombre que chocó y mató a una familia en Río Negro

Hace 1 hora
Entre los métodos más difundidos aparecen alternativas tradicionales que se aplican desde hace años.

Cómo es el truco para limpiar la parrilla con un papel aluminio: por qué es más efectivo

Hace 1 hora