Un gendarme defendió a un vecino en un robo en Aldo Bonzi: hay un delincuente muerto

El enfrentamiento ocurrió en la vereda cuando uno de los delincuentes intentó escapar, pero fue atropellado por uno de los agentes que resultó herido, junto a su hermano, quien intentó ayudar para evitar el asalto. Buscan a los cómplices del ladrón abatido.

Un delincuente terminó muerto y tres personas heridas.

Dos gendarmes intentaron evitar un robo a un vecino y, como consecuencia del enfrentamiento, un delincuente terminó muerto y tres personas heridas, entre ellas un gendarme y su pareja.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Pirán y Janner, en la localidad bonaerense de Aldo Bozni, cuando uno de los gendarmes estaba en su auto y se estaba yendo de la casa de su hermano, escuchó los disparos, al ver a uno de los ladrones escapar y con un arma en la mano, volvió a subirse a la vereda para atraparlo.

Tras ello, se tiroteó con los delincuentes, que también dispararon, mientras otros se escaparon en un Ford Focus. Producto del intercambio de balas uno de los agresores corrió algunos metros y cayó sin vida, mientras que el gendarme, su cuñada y su hermano resultaron con heridas en distintas partes del cuerpo.

Uno de los agentes de Gendarmería, destinado al Destacamento 2 de Ezeiza e identificado como Matías G. (30), recibió un disparo en la boca, su hermano, Sergio A. de 24 años fue baleado en una pierna, mientras que a su cuñada, Nazarena V., una bala le ingresó en su abdomen y fue trasladada al hospital Balestrini, donde quedó alojada en estado delicado.

Dos gendarmes intentaron evitar un robo: quién era el delincuente que murió

Según trascendió, el delincuente muerto fue identificado como Kevin Agustín Escobar de 22 años, y contaba con antecedentes por robo agravado y encubrimiento agravado, ambos de 2025.

Por el momento, la causa quedó caratulada como homicidio agravado criminis causae y por resultar las víctimas integrantes de fuerza de seguridad en grado de tentativa, en concurso real con robo calificado por el uso de armas y por ser en lugar poblado y en banda.

El fiscal Claudio Fornaro ya ordenó una serie de medidas y pidió la intervención de equipos del GTO, que siguen trabajando en la zona para dar con los ladrones que permanecen prófugos.

