¿Hay asueto por el 26 de diciembre después de Navidad? Los que pueden disfrutarán de un fin de semana largo El próximo viernes genera dudas sobre si se trabaja o no, dependiendo de los empleos. ¿Quiénes ya confirmaron que pueden tomarse el día? Por + Seguir en







Tras el feriado del 25 de diciembre, algunas provincias como Buenos Aires y Tucumán declararon asueto para el próximo viernes 26 de diciembre con motivo de las fiestas como Navidad y Año Nuevo.

Mediante el Decreto N° 3063/2025 publicado en el Boletín Oficial, la provincia de Buenos Aires confirmó un asueto administrativo para organismos dependientes del Poder Ejecutivo provincial.

Calendario feriados Decretan feriado para el martes 12 de diciembre: quiénes podrán disfrutarlo En las páginas publicadas informaron que "por su profundo sentido religioso y conmemorativo, las festividades de Navidad y Año Nuevo son celebradas tradicionalmente por la ciudadanía mediante la unión y el acercamiento de las familias y de los grupos", para poder viajar y facilitar las celebraciones de aquellas personas que se encuentran lejos de sus seres queridos "se considera conveniente otorgar asueto administrativo los días 24, 26 y 31 de diciembre".

Sin embargo, aclararon que "esta medida no alcanza a las Instituciones Bancarias y Entidades Financieras". El Decreto lleva las firmas del gobernador Axel Kicillof y del ministro, Carlos Alberto Bianco.

SUPLEMENTO Provincia de Buenos Aires: quienes quedan exceptuados fuera del asueto Policías de la Provincia de Buenos Aires y del Sistema de Atención Telefónica de Emergencia del Ministerio de Seguridad,

Personal dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense,

Personal perteneciente al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia que cumpla funciones en los dispositivos del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, en Hogares y Casas de Abrigo oficiales y el que realice funciones de traslados,

A personal que se desempeñe en la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, en la Línea 144 y en los Hogares de Protección Integral, todos dependientes del Ministerio de Mujeres y Diversidad,

Al personal hospitalario y del sistema integrado de emergencias sanitarias del Ministerio de Salud que resulte necesario para la cobertura de servicios esenciales, guardia y emergencia,

toda otra prestación que no pueda ser interrumpida, al personal comisionado en el marco del “Operativo de Sol a Sol 2025-2026” y al personal dependiente de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial que a tal efecto se disponga y aquel que realice tareas de Inspección Vial. ¿Qué ocurrirá en la provincia de Tucumán? En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo confirmó el lunes mediante el Decreto 3.935/1 asueto para los días 26 de diciembre y el 2 de enero para el ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada y Comunas Rurales.