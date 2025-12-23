¿Hay asueto por el 26 de diciembre después de Navidad? Los que pueden disfrutarán de un fin de semana largo

Tras el feriado del 25 de diciembre, algunas provincias como Buenos Aires y Tucumán declararon asueto para el próximo viernes 26 de diciembre con motivo de las fiestas como Navidad y Año Nuevo.
El próximo viernes genera dudas sobre si se trabaja o no, dependiendo de los empleos. ¿Quiénes ya confirmaron que pueden tomarse el día?
Mediante el Decreto N° 3063/2025 publicado en el Boletín Oficial, la provincia de Buenos Aires confirmó un asueto administrativo para organismos dependientes del Poder Ejecutivo provincial.
En las páginas publicadas informaron que "por su profundo sentido religioso y conmemorativo, las festividades de Navidad y Año Nuevo son celebradas tradicionalmente por la ciudadanía mediante la unión y el acercamiento de las familias y de los grupos", para poder viajar y facilitar las celebraciones de aquellas personas que se encuentran lejos de sus seres queridos "se considera conveniente otorgar asueto administrativo los días 24, 26 y 31 de diciembre".
Sin embargo, aclararon que "esta medida no alcanza a las Instituciones Bancarias y Entidades Financieras". El Decreto lleva las firmas del gobernador Axel Kicillof y del ministro, Carlos Alberto Bianco.
En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo confirmó el lunes mediante el Decreto 3.935/1 asueto para los días 26 de diciembre y el 2 de enero para el ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada y Comunas Rurales.