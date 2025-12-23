23 de diciembre de 2025 Inicio
¿Hay asueto por el 26 de diciembre después de Navidad? Los que pueden disfrutarán de un fin de semana largo

El próximo viernes genera dudas sobre si se trabaja o no, dependiendo de los empleos. ¿Quiénes ya confirmaron que pueden tomarse el día?

Tras el feriado del 25 de diciembre, algunas provincias como Buenos Aires y Tucumán declararon asueto para el próximo viernes 26 de diciembre con motivo de las fiestas como Navidad y Año Nuevo.

Los profesionales se desempeñan en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.
Salta: imputaron a cuatro médicos por mala praxis tras la muerte de un chico de 17 años

Mediante el Decreto N° 3063/2025 publicado en el Boletín Oficial, la provincia de Buenos Aires confirmó un asueto administrativo para organismos dependientes del Poder Ejecutivo provincial.

Calendario feriados
En las páginas publicadas informaron que "por su profundo sentido religioso y conmemorativo, las festividades de Navidad y Año Nuevo son celebradas tradicionalmente por la ciudadanía mediante la unión y el acercamiento de las familias y de los grupos", para poder viajar y facilitar las celebraciones de aquellas personas que se encuentran lejos de sus seres queridos "se considera conveniente otorgar asueto administrativo los días 24, 26 y 31 de diciembre".

Sin embargo, aclararon que "esta medida no alcanza a las Instituciones Bancarias y Entidades Financieras". El Decreto lleva las firmas del gobernador Axel Kicillof y del ministro, Carlos Alberto Bianco.

Provincia de Buenos Aires: quienes quedan exceptuados fuera del asueto

  • Policías de la Provincia de Buenos Aires y del Sistema de Atención Telefónica de Emergencia del Ministerio de Seguridad,
  • Personal dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense,
  • Personal perteneciente al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia que cumpla funciones en los dispositivos del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, en Hogares y Casas de Abrigo oficiales y el que realice funciones de traslados,
  • A personal que se desempeñe en la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, en la Línea 144 y en los Hogares de Protección Integral, todos dependientes del Ministerio de Mujeres y Diversidad,
  • Al personal hospitalario y del sistema integrado de emergencias sanitarias del Ministerio de Salud que resulte necesario para la cobertura de servicios esenciales, guardia y emergencia,
  • toda otra prestación que no pueda ser interrumpida, al personal comisionado en el marco del “Operativo de Sol a Sol 2025-2026” y al personal dependiente de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial que a tal efecto se disponga y aquel que realice tareas de Inspección Vial.

¿Qué ocurrirá en la provincia de Tucumán?

En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo confirmó el lunes mediante el Decreto 3.935/1 asueto para los días 26 de diciembre y el 2 de enero para el ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada y Comunas Rurales.

Clima Navidad

Feroz incendio en una casa de Parque Chacabuco: tres hombres asistidos por inhalación de humo

Lanzan la sexta campaña nacional para promover los fuegos artificiales amigables

La normativa establece que los ajustes en la VTV se realizan de manera semestral.

Aumenta la VTV: a cuánto llega en enero 2026 y qué día se hace efectivo el cambio

El abogado de Leandro Ginóbili aseguró que no se trató de un allanamiento, sino el secuestraron del celular

Allanaron la casa del hermano de Manu Ginóbili por la tragedia de Bahiense del Norte que dejó 13 muertos: qué secuestraron

Cuatro mujeres murieron por el incidente.

Tragedia en Misiones: cuatro muertos en un choque entre un auto, una camioneta y una moto

Más allá de las palabras: cómo percibimos la aceptación en el diálogo interpersonal

Los gestos y posturas que revelan si la otra persona te acepta o te rechaza

Freddie Mercury y Brian May, Queen.
play

Brian May lanzará una canción inédita que había quedado afuera del disco Queen II

Este momento fue lo más comentado en redes el lunes pasado en Vélez.

"Queremos saber...": Ian Lucas fue acorralado por Fede Vigevani con una pregunta sobre Evangelina Anderson

Bruce Willis y su mujer llevan 14 años de matrimonio.

"Él era el centro de todo": el desgarrador relato de Emma Heming sobre cómo la enfermedad de Bruce Willis cambió la Navidad

Asesinato en Mónaco se convirtió rápidamente en uno de los documentales más vistos de Netflix gracias a un relato real cargado de intriga y tensión.
play

Este crimen parece de ficción pero fue un hecho real de los 90 y es un documental sorpresa de Netflix: cuál es

El Grinch vuelve a ser de lo más visto de Netflix.
play

Esta película es perfecta para ver en familia y te divertirá con su animación: es de lo más visto de Netflix

Fede Bal y Evelyn Botto se fueron de viaje juntos por primera vez.

Fede Bal y Evelyn Botto hicieron su primera escapada romántica: qué destino eligieron

