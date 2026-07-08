Indignación en Córdoba: autorizaron a empleados a salir para ver a la Selección y los despidieron durante el partido La firma de maquinaria agrícola Metalfor desvinculó a 35 operarios de su planta de Noetinger mientras seguían el duelo entre Argentina y Egipto. La compañía había solicitado un Procedimiento Preventivo de Crisis días atrás. Por Agregar C5N en









La empresa Metalfor despidió a 35 empleados durante el partido Argentina-Egipto. Redes sociales

La empresa de maquinaria agrícola Metalfor despidió a 35 empleados de su planta de Noetinger, en Córdoba, luego de autorizarles retirarse antes de finalizar la jornada para ver el partido entre la Selección argentina y Egipto por el Mundial 2026. Los telegramas llegaron mientras los operarios seguían el encuentro.

La decisión se produjo apenas una semana después de que la compañía solicitara la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), herramienta contemplada para empresas con dificultades económicas. En la planta trabajaban 146 personas y, según publicó La Voz, los empleados creían que ese trámite resguardaba sus puestos de trabajo.

Metalfor acumula deudas por unos $52.000 millones con 23 entidades bancarias, además de 558 cheques rechazados por más de $5.300 millones. En paralelo, la producción cayó con fuerza durante el último año y actualmente opera al 50% de su capacidad instalada entre sus plantas de Córdoba y Brasil.

La compañía también sufrió un fuerte retroceso en las ventas durante el primer trimestre de 2026, con 56 máquinas comercializadas frente a las 116 del mismo período del año anterior. A ese escenario se suma la retracción del mercado de maquinaria agrícola, que registró una baja tanto en las ventas mensuales como en la comparación interanual.

El Ministerio de Trabajo de Córdoba autorizó el Procedimiento Preventivo de Crisis para Metalfor. Redes sociales Qué implica el Procedimiento Preventivo de Crisis El Ministerio de Trabajo de Córdoba autorizó el Procedimiento Preventivo de Crisis el pasado 2 de julio, un mecanismo que permite a empresas con problemas financieros renegociar condiciones laborales, aplicar suspensiones o avanzar con despidos si no logran un acuerdo con los representantes sindicales antes del 15 de julio.

Pese a haber recibido a fines de 2025 un préstamo de u$s50 millones de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de Estados Unidos, la situación económica de Metalfor continuó con el deterioro hasta desembocar en la reestructuración de su personal.