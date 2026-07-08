8 de julio de 2026 Inicio
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El conmovedor video del padre de Agostina Vega para recordarla el día que cumpliría 15 años

La adolescente, que fue hallada sin vida, causa por la que Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palermo están detenidos, estaría cumpliendo años este 8 de junio. También realizarán una misa con un fuerte pedido de justicia.

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En el video de casi cinco minutos

En el video de casi cinco minutos, Gabriel Vega hace un recuento de varias imágenes de Agostina en varias etapas de su vida.

La adolescente que fue encontrada asesinada en Córdoba, Agostina Vega, estaría cumpliendo este miércoles 8 de junio 15 años y, en medio de la investigación, su papá publicó un conmovedor video para celebrar la fecha especial en las redes sociales.

La joven que acompañaba a Leandro Bertazzo aseguró que el instructor se arrojó del avión durante la práctica.
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En el mismo, donde se ve un compilado de fotos de la joven sola y con el propio Gabriel Vega, el hombre titula el homenaje como “Agostina Madeleine Vega. Tus 15 años siempre serán recuerdos”.

A lo largo de casi cinco minutos que dura el clip, se puede ver a la joven en diferentes etapas de su vida, con conmovedoras y tiernas fotos de bebé, a medida que va creciendo y compartiendo diferentes momentos con familiares y Gabriel, como en plazas, cumpleaños y otras reuniones.

El mismo también está musicalizado con la canción No crezcas más del dúo de música cristiana Tercer Cielo. Sobre el final, el video cierra con la frase “en la búsqueda de justicia, la verdad es el primer paso, pero el respeto por el otro es el camino completo”, acompañado con un pedido de Justicia por Agostina.

De acuerdo a la investigación, Agostina fue asesinada el sábado 23 de mayo entre las 22:30 y la 1 de la madrugada del domingo 24 de mayo en la ciudad de Córdoba. Sin embargo, su cuerpo fue encontrado desmembrado recién una semana después en un descampado de Ampliación Ferreyra.

De acuerdo a los resultados de la autopsia, la adolescente de por entonces 14 años murió por “asfixia mecánica y presentó evidencias de abuso sexual previo”. Por la causa hay cuatro detenidos: el principal sospechoso y señalado como autor del femicidio, Claudio Barrelier, mientras que Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palermo, señalados como cómplices, acusados de encubrimiento.

Gabriel Vega compartió una desgarradora carta a un mes del femicidio de Agostina Vega

A un mes de ocurrido el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, su papá Gabriel publicó una sentida carta en la que atacó a los medios de comunicación por la espectacularización del caso.

Me arrancaron a mi única hija. Hoy siento que también intentan dejarme sin justicia y sin los profesionales que decidieron acompañarme en el momento más difícil de mi vida”, escribió con dolor Vega.

En la carta, el padre de Agostina sostuvo que desde el primer momento colaboró con la investigación y resaltó el hecho de que siempre se puso a disposición de la Justicia: “Jamás intenté evitar mi responsabilidad. Incluso en esta causa, en la que no tengo vinculación con las personas imputadas, me puse a disposición desde el primer momento porque entendí que mi hija merecía una investigación seria, objetiva, completa y respetuosa de la verdad”, afirmó.

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