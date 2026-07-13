14 de julio de 2026 Inicio
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Horror en Fuerte Apache: apareció un cuerpo incinerado en la calle y la policía investiga si se trató de un ajuste de cuentas

El cadáver apareció en un sector de contenedores de basura sobre la vía pública. La víctima presentaría un disparo en la cabeza. Los investigadores sospechan que el crimen está vinculado al narcotráfico.

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El cuerpo de la víctima presentaría un disparo en la cabeza.

El cuerpo de la víctima presentaría un disparo en la cabeza.

El cadáver calcinado de un hombre fue hallado este lunes por la tarde en el barrio Ejército de los Andes, conocido como "Fuerte Apache", en la localidad bonaerense de Ciudadela. Los investigadores policiales sospechan que se trata de un presunto ajuste de cuentas, ya que el cuerpo presentaría un impacto de bala en la cabeza.

El momento en el que el padre de la niña de 7 años corre al agresor de 17 años.
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Una dotación de Bomberos Voluntarios del Cuartel Central de Ciudadela descubrió el cuerpo alrededor de las 15.30. Los efectivos acudieron al Nudo 6 del complejo habitacional para extinguir un incendio de mediana magnitud y encontraron a la víctima envuelta en llamas.

Según informaron medios locales, el lugar donde fue encontrado el cuerpo está casi frente al club de fútbol infantil y juvenil Santa Clara, donde se formaron Carlos Tevez y Thiago Almada.

Tras sofocar el fuego de inmediato, el personal de bomberos alertó a los efectivos de la Policía Bonaerense. Los oficiales acordonaron el sector para resguardar la escena del crimen hasta el arribo de los peritos de la Policía Científica.

La Unidad Funcional de Instrucción en turno del Departamento Judicial de San Martín ordenó la realización de la autopsia correspondiente para establecer de forma fehaciente la causa de muerte. En paralelo, los especialistas buscan determinar la identidad del fallecido, quien aparenta tener entre 25 y 30 años de edad.

Los peritos buscan pruebas clave y analizan testimonios de los vecinos

Los peritos de la Policía Científica recolectan rastros de combustible y huellas que indiquen que hubo participación de terceras personas. Asimismo, la fiscalía solicitó el análisis de las cámaras de vigilancia municipales ubicadas a unos 50 metros del lugar con el propósito de identificar a los sospechosos.

Habitantes del complejo habitacional informaron que durante la madrugada se produjo una balacera intensa en las cercanías. Los residentes vincularon este tiroteo a una disputa territorial entre bandas dedicadas al narcotráfico, aunque la justicia evalúa este hecho en un expediente separado.

En la causa interviene la Comisaría Tres de Febrero 6 de Ciudadela Norte y las autoridades de la fiscalía descentralizada de San Martín. La investigación penal se concentra ahora en la recolección de testimonios adicionales para esclarecer la mecánica del homicidio.

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