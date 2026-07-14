Televisión digital gratis: cómo fabricar una antena de TDA en casa y sin gastar

En la previa del partido entre Argentina e Inglaterra, cada vez más son los usuarios que buscan alternativas para evitar que les griten los goles antes por el delay.

En medio de la fiebre mundialista y la cruzada de los hinchas por evitar el delay de las plataformas de streaming, la ingeniería popular y el ingenio doméstico salieron al rescate de la economía familiar: cómo fabricar una antena de TDA sin gastar.

Roberto García, un radioaficionado de amplia trayectoria en el sector de las telecomunicaciones, reveló un método simplificado para confeccionar una antena casera de Televisión Digital Abierta (TDA) utilizando materiales reciclados, lo que permite sintonizar los partidos en alta definición, sin costo y en tiempo real.

El único insumo específico requerido es un tramo de cable coaxial estándar , el elemento habitualmente empleado para las conexiones de televisión por cable o satélite.

Según especificó García, se debe tomar el extremo del cable coaxial, sacarlo de la casa y, utilizando una regla o cinta métrica, medir con precisión una longitud de 15 centímetros desde la punta.

A partir de esa marca, retirar por completo el forro plástico exterior protector . Posteriormente, se procede a desplegar hacia abajo o cortar la malla metálica entrelazada que actúa como blindaje contra interferencias electroimagnéticas.

El paso fundamental consiste en liberar el filamento central de cobre. García adviertió que cualquier lámina de papel de aluminio interna debe ser removida minuciosamente. El objetivo es dejar expuesto únicamente el "alambrito" central rígido a lo largo de esos 15 centímetros, el cual se mantendrá firme de forma vertical sin necesidad de soporte extra.

Para garantizar el máximo rendimiento de la señal de aire, la sección pelada del cable debe ser instalada en la zona más elevada y despejada de la propiedad, preferentemente en techos, terrazas o balcones. "Normalmente en el uso ciudadano no hay ningún problema, eso funciona perfectamente", aseguró el especialista, aunque aclaró que los canales HD podrían tener mayor dificultad.

El error más común al momento de fabricar una antena de TDA

La recomendación de García es clave: "Los televisores algunos traen una entrada que dice aire y otra que dice cable; utilicen siempre la que dice aire, antena o TV". En caso contrario, la televisión no reconocerá la señal.

Por qué la TDA le gana al streaming

En términos de geopolítica de las telecomunicaciones, el fenómeno argentino expone una paradoja de la modernidad: la infraestructura de internet actual, basada en la distribución de paquetes de datos (OTT), prioriza la calidad de imagen sobre la inmediatez. En contraste, los sistemas analógicos y de radiodifusión digital terrestre corren con ventaja en eventos masivos en vivo.

Qué es la TDA y por qué evita el "spoiler"

La Televisión Digital Abierta (o TV Digital Terrestre) es un sistema estatal que transmite señales de televisión gratuita y libre por el aire mediante ondas terrestres.

Al no depender de la codificación de internet ni del rebote satelital pesado, su latencia es considerablemente menor, transmitiendo los partidos prácticamente en tiempo real y en alta definición (Full HD).