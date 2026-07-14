14 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Sigue la mala racha en Boca: los jugadores que se perderán el debut de Arruabarrena por lesión

El Xeneize jugará este jueves frente a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de Copa América en el estadio Marcelo Bielsa, el duelo que dará inicio al segundo ciclo del Vasco, quien ya cuenta con tres refuerzos confirmados: Leandro Lozano, Sebastián Villa y Álvaro Montero.

Por
Vasco Arruabarrena no podrá contar con Adam Bareiro y Tomás Belmonte

Vasco Arruabarrena no podrá contar con Adam Bareiro y Tomás Belmonte, ambos lesionados.

Boca pondrá en marcha el segundo semestre cuando juegue por los 16avos de la Copa Argentina, partido que marcará el debut Rodolfo Arruabarrena en se segundo ciclo, pero lamentablemente ya tiene dos bajas sensibles para el armado del equipo.

Jovane Cabral, extremo de Cabo Verde.
Te puede interesar:

Enfrentó a la Selección en el Mundial 2026 y ahora podría ser rival de Boca y River

Se trata del delantero, Adam Bareiro, y el mediocampista, Tomás Belmonte, quienes están lesionados y no podrán ser parte del duelo que se jugará este jueves 16 frente a Sarmiento de Junín en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario desde las 21:45.

El paraguayo, que estuvo en la prelista para disputar el Mundial 2026 pero finalmente quedó desafectado, arrastra una molestia lumbar y deberá someterse a un tratamiento que le demandaría alrededor de quince días para volver a estar a disposición del Vasco.

Debido a esto, también peligra estar presente en lo que será el choque de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins que será el jueves 23 de julio en La Bombonera.

Por su parte, el exfutbolista de Lanús sufrió un esguince leve de tobillo en el último entrenamiento y tampoco estará a disposición del entrenador del duelo de dieciseisavos de final ante los juninenses.

Mercado de pases: los tres refuerzos que ya tiene Rodolfo Arruabarrena

En el inicio del segundo semestre donde Boca tendrá triple competencia, con el Torneo Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana, y ya cuenta con tres refuerzos confirmados.

El primero en llegar fue el lateral derecho proveniente de Argentinos Juniors, Leandro Lozano, quien firmó contrato con el Xeneize hasta el diciembre de 2030. La operación se selló por 3.5 millones de dólares, por el 100% de la ficha del uruguayo.

Las otras dos caras nuevas fueron confirmadas esta semana: Sebastián Villa iniciará su segundo ciclo en el club, y el arquero, Álvaro Montero.

El delantero llegó este lunes a Buenos Aires para realizarse la revisión médica y luego firmar por cuatro temporadas. El Xeneize pagó una cifra de 6,5 millones de dólares por el total del pase.

Mientras que el ahora exarquero de Vélez fue elegido por Rodolfo Arruabarrena y Juan Román Riquelme para que se sume al plantel y pelee el puesto con Agustín Marchesín y Leandro Brey. “Llegará mañana (por este martes) por la noche al país y el martes se realizarán los estudios médicos”, expresó el club en otro comunicado oficial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sebastián Villa firmará un contrato con Boca por cuatro temporadas.

Villa se realizó la revisión médica y solo resta su oficialización como refuerzo de Boca

Sebastián Villa jugó en Boca entre 2018 y 2023 y ganó siete títulos.

Bomba de Boca: hay acuerdo para el regreso de Sebastián Villa

Boca despidió a Rattín en redes sociales. 

El mensaje de Boca por el fallecimiento de Antonio Rattín: "Hasta siempre, Rata"

play

Luto en el fútbol: murió Antonio Rattín, histórico emblema de Boca y de la Selección argentina

Boca superó sin problemas al equipo brasileño en Salta.
play

Boca arrancó con el pie derecho: superó a Athletico Paranaense en Salta en el estreno del Vasco Arruabarrena

El partido de Boca y Athletico Paranaense se podrá ver por Disney + Premium.

Comienza el ciclo de Arruabarrena: Boca enfrenta a Paranaense en Salta

Rating Cero

Desvincularon a Zoe, exparticipante de Gran Hermano, que estaba en el stream.

Escándalo: Telefe desvinculó a Zoe Bogach que quedó envuelta en un escándalo de redes sociales

Marie Claire González se destacaba como influencer empresarial.

Dolor: murió una famosa influencer a los 39 años después de hacer una grave denuncia

Manuel fue eliminado con el 51,2%.

Manuel Ibero fue eliminado de Gran Hermano

Katia La Tana Fenocchio.

Una exparticipante de Gran Hermano denunció que la atacaron con pirotecnia durante los festejos del Mundial

De American Horror Story al cuarteto cordobés: la actriz de Hollywood que es fanática de la Mona Jiménez

De American Horror Story al cuarteto cordobés: la actriz de Hollywood que es fanática de la Mona Jiménez

Susana Giménez volvió a criticar a la China Suárez y dejó en claro que no la pasa.

Susana Giménez fulminó a la China Suárez y la descartó para su biopic: "No tiene carisma"

últimas noticias

Desvincularon a Zoe, exparticipante de Gran Hermano, que estaba en el stream.

Escándalo: Telefe desvinculó a Zoe Bogach que quedó envuelta en un escándalo de redes sociales

Hace 17 minutos
Marie Claire González se destacaba como influencer empresarial.

Dolor: murió una famosa influencer a los 39 años después de hacer una grave denuncia

Hace 39 minutos
Manuel fue eliminado con el 51,2%.

Manuel Ibero fue eliminado de Gran Hermano

Hace 1 hora
play
Los capitanes: Maradona y Shilton, protagonistas principales de El Partido.

El Partido no es sólo fútbol: Argentina-Inglaterra del 86 entre las genialidades de Maradona y el conflicto histórico por Malvinas

Hace 2 horas
play

Irán atacó con misiles a dos buques petroleros en el estrecho de Ormuz: un muerto y ocho heridos

Hace 2 horas