Sigue la mala racha en Boca: los jugadores que se perderán el debut de Arruabarrena por lesión

El Xeneize jugará este jueves frente a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de Copa América en el estadio Marcelo Bielsa, el duelo que dará inicio al segundo ciclo del Vasco, quien ya cuenta con tres refuerzos confirmados: Leandro Lozano, Sebastián Villa y Álvaro Montero.

Boca pondrá en marcha el segundo semestre cuando juegue por los 16avos de la Copa Argentina , partido que marcará el debut Rodolfo Arruabarrena en se segundo ciclo, pero lamentablemente ya tiene dos bajas sensibles para el armado del equipo.

Enfrentó a la Selección en el Mundial 2026 y ahora podría ser rival de Boca y River

Se trata del delantero, Adam Bareiro , y el mediocampista, Tomás Belmonte, quienes están lesionados y no podrán ser parte del duelo que se jugará este jueves 16 frente a Sarmiento de Junín en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario desde las 21:45.

El paraguayo, que estuvo en la prelista para disputar el Mundial 2026 pero finalmente quedó desafectado , arrastra una molestia lumbar y deberá someterse a un tratamiento que le demandaría alrededor de quince días para volver a estar a disposición del Vasco.

Debido a esto, también peligra estar presente en lo que será el choque de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins que será el jueves 23 de julio en La Bombonera.

Por su parte, el exfutbolista de Lanús sufrió un esguince leve de tobillo en el último entrenamiento y tampoco estará a disposición del entrenador del duelo de dieciseisavos de final ante los juninenses.

Mercado de pases: los tres refuerzos que ya tiene Rodolfo Arruabarrena

En el inicio del segundo semestre donde Boca tendrá triple competencia, con el Torneo Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana, y ya cuenta con tres refuerzos confirmados.

El primero en llegar fue el lateral derecho proveniente de Argentinos Juniors, Leandro Lozano, quien firmó contrato con el Xeneize hasta el diciembre de 2030. La operación se selló por 3.5 millones de dólares, por el 100% de la ficha del uruguayo.

Las otras dos caras nuevas fueron confirmadas esta semana: Sebastián Villa iniciará su segundo ciclo en el club, y el arquero, Álvaro Montero.

El delantero llegó este lunes a Buenos Aires para realizarse la revisión médica y luego firmar por cuatro temporadas. El Xeneize pagó una cifra de 6,5 millones de dólares por el total del pase.

Mientras que el ahora exarquero de Vélez fue elegido por Rodolfo Arruabarrena y Juan Román Riquelme para que se sume al plantel y pelee el puesto con Agustín Marchesín y Leandro Brey. “Llegará mañana (por este martes) por la noche al país y el martes se realizarán los estudios médicos”, expresó el club en otro comunicado oficial.