2 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Brutal persecución y choque en Autopista Dellepiane: una camioneta recibió 19 disparos

El vehículo buscó darse a la fuga y circuló por cinco kilómetros, pero cuando intentó detenerse, perdió el control y se incrustó contra una valla de contención.

Por

La camioneta baleada es una Toyota Hilux.

Redes sociales

Una camioneta Toyota Hilux con pedido de captura intentó fugarse luego de ser identificada y comenzó una persecución de cinco kilómetros. La Policía intentó detenerlo con 19 disparos, pero recién detuvo su marcha en la intersección de autopista Cámpora y Dellepiane. Hay un detenido.

Robo millonario en Santa Fe: entraron a una casa cuando el dueño no estaba.
Te puede interesar:

Robo millonario en Santa Fe: entraron a una casa cuando el dueño no estaba y se llevaron una fortuna

El hecho comenzó a las 23:30 cuando los efectivos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes identificaron al vehículo en la avenida 27 de febrero. El conductor, en un principio, desoyó la voz de alto y se fugó.

Luego de un operativo cerrojo, la camioneta quedó bloqueada y el sospechoso intentó atropellar a los agentes. Los efectivos comenzaron a disparar con la escopeta y arma reglamentaria y provocaron el choque del vehículo contra un camión Mercedes Benz.

El conductor fue reducido en el lugar, el SAME lo trasladó al Hospital Grierson con traumatismo de tórax por la colisión, pero no tenía heridas de bala.

La camioneta tenía una patente falsa y, según el número de chasis, correspondía a un vehículo con pedido de captura por un robo en Lanús el lunes por la tarde.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La mujer se llamaba Elizaveta Gushchina.

Una mujer quiso sacarse una foto a 90 metros de altura, cayó y murió frente a su hijo

Pánico en La Rioja: se incendió un boliche y debieron evacuar a cientos de personas.

Pánico en La Rioja: se incendió un boliche y evacuaron a cientos de personas

En lo que va de 2025 se registraron 164 femicidios en la Argentina

En lo que va de 2025, se registraron 164 femicidios en la Argentina

play

Intentaron el "robo del siglo" en Zárate y les salió mal: la caja fuerte estaba vacía

Rodrigo López aseguró que no asesinó a Candela Santa María y apuntó contra otro conocido.

Los últimos posteos en redes sociales del presunto asesino de la conductora de aplicación en La Matanza

play

La abusó sexualmente y le pidió perdón: "Es la primera vez que hago esto"

Rating Cero

El actor canadiense Graham Greene falleció a los 72 años en Toronto. 

Muere un actor de la saga de Crepúsculo tras ser hospitalizado de emergencia

De qué se trata esta imperdible película turca.
play

Está en Netflix, es un drama turco y es una película espectacular: no te la pierdas

Se aproximan 3 secuelas que Marvel pareciera estar preparando para fines de 2028 y ya están dando que hablar.

Estas son las 3 secuelas que Marvel prepara y tienen una base sólida de fans: de qué superhéroes son

Mi vida con los chicos Walter, un serie televisiva estadounidense que está siendo tendencia en la gran N roja.
play

Mi vida con los chicos Walter, la serie del momento en Netflix: de qué se trata la romántica historia

Los cambios de estilo de Emma Watson reflejan su evolución personal y su influencia en la cultura de la moda.

La impactante transformación de Emma Watson: así se veía de chica

En medio del escándalo, Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nico Vázquez

Tras el escándalo, Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nico Vázquez

últimas noticias

Robo millonario en Santa Fe: entraron a una casa cuando el dueño no estaba.

Robo millonario en Santa Fe: entraron a una casa cuando el dueño no estaba y se llevaron una fortuna

Hace 5 minutos
El actor canadiense Graham Greene falleció a los 72 años en Toronto. 

Muere un actor de la saga de Crepúsculo tras ser hospitalizado de emergencia

Hace 8 minutos
¿Las zapatillas comienzan a perder terreno?

¿Adiós a las zapatillas? La llamativa tendencia que ya usan muchos famosos

Hace 8 minutos
play

Lo que dejó la tormenta de Santa Rosa: bajó el agua en María Teresa, pero todavía sigue inundada

Hace 16 minutos
Chascomús se consolida como un destino de turismo cercano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para quienes buscan tranquilidad y paisajes naturales.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino ideal para amantes de la naturaleza: atardeceres únicos

Hace 29 minutos