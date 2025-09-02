Brutal persecución y choque en Autopista Dellepiane: una camioneta recibió 19 disparos El vehículo buscó darse a la fuga y circuló por cinco kilómetros, pero cuando intentó detenerse, perdió el control y se incrustó contra una valla de contención. Por







La camioneta baleada es una Toyota Hilux. Redes sociales

Una camioneta Toyota Hilux con pedido de captura intentó fugarse luego de ser identificada y comenzó una persecución de cinco kilómetros. La Policía intentó detenerlo con 19 disparos, pero recién detuvo su marcha en la intersección de autopista Cámpora y Dellepiane. Hay un detenido.

El hecho comenzó a las 23:30 cuando los efectivos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes identificaron al vehículo en la avenida 27 de febrero. El conductor, en un principio, desoyó la voz de alto y se fugó.

Luego de un operativo cerrojo, la camioneta quedó bloqueada y el sospechoso intentó atropellar a los agentes. Los efectivos comenzaron a disparar con la escopeta y arma reglamentaria y provocaron el choque del vehículo contra un camión Mercedes Benz.

El conductor fue reducido en el lugar, el SAME lo trasladó al Hospital Grierson con traumatismo de tórax por la colisión, pero no tenía heridas de bala.

La camioneta tenía una patente falsa y, según el número de chasis, correspondía a un vehículo con pedido de captura por un robo en Lanús el lunes por la tarde.