Ibai Llanos y su día a día contra el sobrepeso: entrenamiento y alimentación para cambiar su vida

Es por eso que utiliza sus dotes para stremear y muestra cada uno de sus avances en YouTube para que sus seguidores lo acompañen en este nuevo proceso.

"No estoy buscando ningún récord de nada, ni perder 50 kilos o ser el más rápido del mundo. Simplemente estoy adquiriendo hábitos saludables: entrenar, cuidar mi alimentación y descansar bien. No más que eso", dijo sobre su salud.

El creador de la Kings League contrató al entrenador Valentín Colominas e instaló un gimnasio en el segundo piso de su casa. Y aunque prefiere entrenar allí porque confesó que siente vergüenza de entrenar con gente, cada tanto prende Twitch o transmite desde YouTube y muestras las intimidades de sus sesiones.

"Hubo un cambio de mentalidad, algo en mí que hizo un click. Así haya tenido algún día muy complicado a nivel estrés, siempre bajo al gimnasio. Algunos días hasta por la noche. Noto que me ayuda a estar mejor en mi día a día", admitió Llanos.

Y sus seguidores se lo retribuyen llenándolo de cariño. "No eres consciente de la positividad, madurez y realidad que plasmas en cada comentario que haces. No solo eres un gran comunicador, eres una persona muy madura y directa. Estos vídeos ayudarán a millones, aunque sea solo un poquito. Eres enorme Ibai, me alegra muchísimo verte contento y motivado", "Hola Ibai, se te ve muy feliz y muy cambiado, me alegro mucho tío. Estamos orgullosos de tí, ya son años y no eres un simple streamer, eres nuestro amigo", son solo algunos de los comentarios que figuran en el video.

El entrenamiento de Ibai Llanos

Como se siguen determinados objetivos, la rutina se divide en días y permite trabajar distintos grupos musculares. En el video que compartió el lunes, los ejercicios fueron:

Entrenamiento aeróbico en elíptica, cinta y bicicleta.

Jalón de pecho.

Remo bajo.

Extensión y flexión de piernas.