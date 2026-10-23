24 de octubre de 2026 Inicio
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Nancy Pazos cuestionó los viajes al exterior de Javier Milei: "Él mismo está convencido de que es reemplazable"

Como cada viernes por C5N, la conductora de Inteligencia Artesanal realizó su tradicional editorial, donde cuestionó al mandatario por la cantidad de días que pasó fuera de la Argentina: "Mientras viaja, la economía se cae a pedazos".

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Nancy Pazos durante su editorial de cada viernes.

Nancy Pazos volvió a apuntar contra Javier Milei en un nuevo editorial de Inteligencia Artesanal por C5N, donde puso bajo la lupa los constantes viajes del Presidente al exterior y cuestionó su ausencia del país en medio de un contexto marcado por las dificultades económicas y políticas.

Nancy Pazos cruzó al Gobierno por coartar la libertad de expresión.
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La conductora comenzó su editorial con una reflexión que, según explicó, surgió después de analizar los últimos meses del mandatario al frente del país. "Javier Milei es reemplazable. Él mismo está convencidísimo de que es reemplazable", lanzó, y dejó en claro que su afirmación estaba directamente relacionada con el tiempo que el jefe de Estado decidió pasar fuera del país desde que asumió el 10 de diciembre de 2023.

Para sostener su postura, Pazos mostró los números en los que basó su conclusión: de los 1.047 días que llevaba al frente del Gobierno, Milei había pasado 179 en el exterior. Es decir, cerca del 20% de su gestión transcurrió fuera de la Argentina.

En ese sentido, la periodista cuestionó las prioridades del líder libertario y puso el foco en su responsabilidad frente a los problemas del país. "Un presidente está cuando hay crisis, cuando hay problemas y tiene que dar la cara", expresó, antes de señalar que Milei eligió pasar una gran parte de su mandato en el extranjero.

Lejos de quedarse únicamente con esa reflexión, Pazos respaldó sus palabras con datos y repasó los destinos que visitó el Presidente. De acuerdo con la investigación, realizó 44 viajes internacionales, de los cuales 17 fueron a Estados Unidos, 15 a Europa, 10 a Latinoamérica y dos a Israel.

Captura: c5n

Captura: c5n

Nancy Pazos expuso los números rojos del gobierno de Javier Milei

En otro tramo de su editorial, Nancy Pazos puso el foco en la situación económica del país. "Mientras Milei viaja y Patricia (Bullrich) baila, la economía se cae a pedazos", lanzó.

Acto seguido, expuso una serie de cifras que, según planteó, contradicen el discurso del gobierno de Javier Milei. En ese sentido, hizo especial hincapié en la suba del riesgo país, que alcanzó los 710 puntos básicos.

Lejos de tratarse de un dato aislado, la periodista señaló que este indicador registró un incremento del 17% durante el mes y acumuló una suba del 24% en lo que va del año, hasta alcanzar su nivel más alto de 2026.

Captura: c5n

Captura: c5n

Además, recordó que el ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado la necesidad de reducir el riesgo país por debajo de los 400 puntos para que la Argentina pudiera volver a financiarse en los mercados internacionales. Sin embargo, según las cifras expuestas durante el programa, el indicador se encontraba todavía muy lejos de ese objetivo.

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