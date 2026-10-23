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Elecciones 2027: qué se vota, cómo será el calendario y cuáles son las fechas clave

El domingo 24 de octubre está previsto que los argentinos elijan presidente y vicepresidente, además de renovar parte del Congreso. Además, 21 provincias definirán a sus gobernadores y la Ciudad de Buenos Aires elegirá jefe de Gobierno. El futuro de las PASO nacionales todavía está en discusión.

Marcos Príncipi
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Marcos Príncipi
El domingo 24 de octubre de 2027 serán los comicios.

El domingo 24 de octubre de 2027 serán los comicios.

A un año de las elecciones presidenciales de 2027, la Argentina comienza a transitar un nuevo calendario electoral que definirá al próximo presidente y vicepresidente, renovará parte del Congreso y pondrá en juego gobernaciones, legislaturas y gobiernos municipales en todo el país. Mientras la fecha de los comicios nacionales está prevista por ley, las provincias avanzan con sus propios cronogramas y el futuro de las PASO vuelve a instalarse en el debate político.

El Gobierno insiste en conseguir la suspensión de las PASO antes de que termine el año.
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En los comicios nacionales se elegirá presidente y vicepresidente para el período 2027-2031. También se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado, correspondientes a ocho distritos: Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.

El padrón de las elecciones legislativas de 2025 contabilizó casi 36 millones de electores habilitados en el país. Esa cifra sirve como referencia, aunque la cantidad definitiva de votantes para 2027 dependerá de la actualización del padrón electoral.

En el plano provincial, 21 jurisdicciones elegirán gobernador y vicegobernador:

  • Buenos Aires.
  • Catamarca.
  • Chaco.
  • Chubut.
  • Córdoba.
  • Entre Ríos.
  • Formosa.
  • Jujuy.
  • La Pampa.
  • La Rioja.
  • Mendoza.
  • Misiones.
  • Neuquén.
  • Río Negro.
  • Salta.
  • San Juan.
  • San Luis.
  • Santa Cruz.
  • Santa Fe.
  • Tierra del Fuego.
  • Tucumán.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires elegirá jefe de Gobierno.

Además, según el calendario de cada distrito, se renovarán legislaturas provinciales, intendencias, concejos deliberantes y otras autoridades locales. Las categorías y la cantidad de cargos dependerán de las normas de cada jurisdicción.

Dos provincias ya tienen fechas definidas para sus elecciones locales.

  • En Tucumán, los comicios serán el 9 de mayo de 2027 y se elegirán gobernador, legisladores, intendentes, concejales y comisionados comunales.
  • En Santa Fe, se prevén primarias provinciales para el 18 de abril y elecciones generales para el 13 de junio, aunque el calendario difundido todavía requiere formalización mediante el decreto correspondiente.

Cuándo se vota y qué puede pasar con las PASO

De acuerdo con la legislación vigente, las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) nacionales deberían realizarse el domingo 8 de agosto de 2027, mientras que la primera vuelta presidencial está prevista para el 24 de octubre. Si ninguna fórmula reúne los requisitos constitucionales para ganar en primera vuelta, habrá balotaje dentro de los 30 días posteriores, por lo que se realizaría en noviembre.

Para imponerse en primera vuelta, una fórmula debe obtener más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos o al menos el 40% y una ventaja superior a diez puntos porcentuales sobre la segunda. De lo contrario, las dos fórmulas más votadas competirán en una segunda vuelta.

El futuro de las PASO es uno de los principales debates políticos. El Gobierno de Javier Milei busca eliminarlas, pero la suspensión aprobada para las legislativas de 2025 tuvo alcance limitado a ese año y no modificó de manera permanente el régimen electoral. Para derogar o modificar el sistema se necesita una ley del Congreso. La Constitución exige mayoría absoluta de la totalidad de los integrantes de ambas cámaras para las leyes que regulan el régimen electoral y los partidos políticos.

Hasta que se apruebe una nueva norma, las primarias nacionales continúan previstas por la legislación. Por otra parte, cada provincia tiene autonomía para organizar sus elecciones, definir sus fechas y establecer sus propios mecanismos de selección de candidatos.

El calendario nacional se completará con la publicación de los padrones, la inscripción de alianzas y candidaturas, los plazos de campaña y las demás instancias que determine la Justicia Electoral. La fecha de la elección general está prevista por ley, pero la convocatoria formal y los detalles operativos todavía deberán oficializarse.

El calendario electoral 2027, mes a mes

El cronograma oficial de las elecciones nacionales se publicará en marzo de 2027, a cargo de la Cámara Nacional Electoral. Hasta entonces, estas son las principales fechas e instancias previstas:

  • Abril-mayo: inicio del año electoral y convocatoria oficial a los comicios.
  • Junio: cierre de alianzas electorales y presentación de precandidaturas.
  • 8 de agosto: fecha prevista para las PASO nacionales, si continúan vigentes.
  • Septiembre: inicio de la campaña electoral oficial.
  • 24 de octubre: elecciones generales para elegir presidente y vicepresidente, además de renovar parte del Congreso.
  • Noviembre: eventual balotaje presidencial, si ninguna fórmula gana en primera vuelta.
  • 10 de diciembre: asunción de las nuevas autoridades nacionales.

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