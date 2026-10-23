Una adolescente relató cómo acosó con sus amigas a otra joven durante el viaje de egresados en Bariloche

En una grabación viral, describió burlas en un boliche relacionadas con la difusión previa de un video íntimo y dijo que, después de esos episodios, les informaron que la víctima había sufrido un brote psicótico. El caso abrió dos investigaciones judiciales en Catamarca.

El colegio Privado Pía Didoménico, dónde concurrían la víctima, sus acosadoras y otros alumnos implicados en la difusión de material íntimo.

Una joven relató en un video viral cómo acosó junto a sus amigas a una compañera de 17 años durante el viaje de egresados a Bariloche. El testimonio aludió a burlas por la difusión previa de un video íntimo y a la crisis que sufrió la víctima tras los ataques en un boliche.

En el registro, la joven describió que ella y sus amigas se burlaron de la estudiante en un boliche con cánticos sobre el material íntimo, al mismo tiempo que le arrojaron el contenido entero de un vaso, y relató que les comunicaron lo que la víctima había sufrido tras las reiteradas situaciones de hostigamiento: "Le dio un brote psicótico, se sacaba los pelos y yo lo disfrutaba".

La joven también admitió que los ataques no se limitaron al viaje y describió insultos frecuentes en el ámbito escolar de Catamarca: "Cada vez que teníamos oportunidad de bardearla, la bardeábamos". La difusión del relato amplió las críticas y reabrió preguntas sobre cómo se actuó frente a la situación.

La Justicia provincial abrió dos investigaciones relacionadas, aunque con objetivos distintos, ya que la primera, a cargo del fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez, intenta determinar si hubo producción y distribución de material íntimo de una menor de edad, mientras que la segunda, encabezada por la fiscal Paola González Pinto, apunta al hostigamiento denunciado.

La agresora difundió un video en el que describe cómo fue el hostigamiento a una compañera en Bariloche.

En el expediente por el material íntimo hay tres adolescentes imputados, pero las acusaciones aún deben probarse y no equivalen a una condena. Sus defensas cuestionaron la delimitación de los hechos y solicitaron la nulidad de la resolución que formalizó las conductas atribuidas a cada uno de los jóvenes.

El abogado Marcos Gandini, defensor de uno de los imputados, aseguró que no se acreditó que su representado recibiera o distribuyera el archivo y puso en duda el alcance de las pruebas reunidas, mientras que uno de los recursos contra el rechazo de nulidad quedó pendiente de revisión judicial en una instancia superior.

Según la prensa local, dos de los adolescentes investigados por el material íntimo viajaron a Bariloche, mientras que el tercero no participó. Uno de los jóvenes habría pedido disculpas, cambió de establecimiento y no integró el grupo del viaje, aunque esas circunstancias no determinan por sí mismas responsabilidades penales.

Gandini también aseguró que su defendido no tuvo contacto con la denunciante durante el viaje y rechazó las acusaciones en su contra, en una postura que deberá contrastarse con los elementos incorporados a la causa y con las declaraciones reunidas por los investigadores judiciales antes de establecer qué ocurrió.

El colegio, bajo cuestionamiento

El Colegio Privado Pía Didoménico difundió un comunicado en el que aseguró haber actuado "con responsabilidad y celeridad" desde que conoció los hechos. También señaló que informó al Ministerio de Educación y Trabajo y que trabajará con otros organismos para proteger a los alumnos y garantizar la continuidad de sus trayectorias escolares.

Sin embargo, el medio local El Esquiú informó que la propia estudiante habría contado, en una carta enviada a medios de comunicación, que docentes mencionaron el video en distintas oportunidades dentro del aula, un señalamiento que generó dudas sobre cuándo se conoció la situación y qué medidas se adoptaron.

La cartera educativa pidió al establecimiento, en un plazo de 24 horas, un informe detallado con documentación respaldatoria y un plan individual de protección y continuidad pedagógica, según lo publicado por medios provinciales. La respuesta apunta a revisar la actuación escolar y definir medidas de cuidado, sin sustituir la investigación judicial ni anticipar sus resultados.

El comunicado del colegio Privado Pía Didoménico tras la difusión del caso de bulliyng. Instagram: /colegio.piadidomenico

Qué falta esclarecer

Además de la denuncia inicial promovida por la asesora de menores ante la Fiscalía General, los padres de la adolescente anunciaron que presentarán otra denuncia penal contra la joven señalada por divulgar el material íntimo, una decisión que podría sumar nuevas actuaciones al expediente, aunque todavía no supone una resolución sobre su responsabilidad.

En términos jurídicos, el bullying no constituye por sí solo un delito autónomo en el Código Penal argentino, aunque ciertas conductas de hostigamiento pueden investigarse si encuadran en figuras previstas por la ley. La evaluación requiere acreditar los hechos concretos y sus consecuencias, sin presumir automáticamente responsabilidad penal por la existencia de daño psicológico.