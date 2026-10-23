Habló uno de los hijos de Nanci Godoy: "No podemos decir nada, queremos que encuentren a nuestra madre" Luego de la audiencia de imputación a Rosa Leguizamón por partícipe primario de un homicidio, Adán fue cauto sobre las hipótesis que circulan en torno al caso: "Todavía no tenemos el cuerpo así que no podemos decir nada". Por Agregar C5N en









Adán habló sobre su mamá.

Adán, hijo de Nancy Estela Godoy la docente de 52 años desaparecida en Corrientes, rompió el silencio tras las recientes novedades judiciales y cruzó la postura de la fiscalía sobre el rumbo de la causa. A pesar del arresto de cinco sospechosos, la familia exige que no se detengan los rastrillajes y cuestiona que la investigación se limite exclusivamente a una sola línea de trabajo.

Mariela López Brown desde Corrientes habló en exclusiva con el hijo de Nanci sobre la línea de investigación principal que sigue la fiscalía, que tiene que ver con que se trató de un femicidio: "Es una de las hipótesis más fuertes según la fiscalía, pero nosotros no tenemos pruebas, no vimos nada ni tenemos el cuerpo para decir eso".

En esa línea, reclamó que los operativos no se frenen pese a las conjeturas prematuras del caso: "Que sigan buscando porque quiero que encuentren a mi madre. Hay muchos espacios para buscar y creo que hay más personas involucradas, no solo los cinco detenidos. Me refiero a todas las personas que estuvieron ese día: son todos sospechosos y todos pueden ser culpables".

Asimismo, expresó su malestar por la falta de respuesta oficial en las últimas horas: "La fiscalía no se comunicó más, se cerraron en la hipótesis de femicidio y queremos saber por qué, si son varios los involucrados".

Nanci desapareció el 7 de octubre Al recordar la rutina de su madre y las dinámicas en la estancia rural, el joven hizo hincapié en el rol de las personas cercanas al establecimiento y en las tensiones que atravesaba la docente. "Con mi mamá no vivía, yo vivo con mi pareja y mi hijo, vivían mis hermanos. No compartía mucho con ella, pero sí me contaba de los animales que hay ahí, de Rosa, que la llevaba a caballo y le llevaba agua. Rosa era con la que más compartía tiempo, le ofrecía cargar el teléfono y estaba para lo que necesitaba", relató sobre la mujer que actualmente se encuentra entre las detenidas.

Sin embargo, dejó entrever las sospechas que hoy rodean ese vínculo y los conflictos laborales previos dentro de la escuela: "Rosa se hacía la buena samaritana y no sabemos si era compinche con el otro director, que hacía todo ahí. Mi mamá decía que no quería dejar los papeles ahí porque el otro director se los podía sacar". En ese sentido, tampoco descartó las denuncias previas que había realizado la víctima como un posible móvil del hecho. "No sabemos si fue la denuncia que hizo mi mamá, podría haber sido un motivo pero no se sabe", indicó, al tiempo que apuntó fuertemente contra el entorno de la institución: "Gamarra: tremendo caradura, una corrupción increíble". Mientras la fiscalía profundiza los peritajes sobre los elementos secuestrados y los testimonios recopilados, la familia de la maestra rural insiste en que no se descarte ninguna pista y que la prioridad siga siendo dar con el paradero de Nancy. "Ahora en este momento la fiscalía se cerró en esa hipótesis", concluyó.