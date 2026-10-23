La interna del Gobierno traba la eliminación de las PASO y complica los acuerdos con los gobernadores

Los Menem, apoyados por Karina Milei, apuestan por postergar las negociaciones electorales hasta comienzos del próximo año. Mientras, el ala dialoguista del oficialismo presiona para acelerar los acuerdos. La falta de garantías para las provincias pone en riesgo los votos que necesita La Libertad Avanza en el Congreso.

A un año de la elección nacional en la que Javier Milei aspirará a renovar por otros cuatro años su mandato presidencial, en el Gobierno no hay una sola definición sobre cómo se gestarán las bases y condiciones de los comicios más importantes de la era libertaria. La reforma electoral que impulsa el oficialismo para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) quedó atrapada en una disputa interna que atraviesa a la Mesa Política que, otra vez, antepone sus aspiraciones políticas individuales por sobre el bien común de la gestión.

La discusión está concentrada entre dos facciones bien marcadas. En una esquina del cuadrilátero se mueven Patricia Bullrich, Diego Santilli y Santiago y Luis Caputo, quienes entienden que cerrar las negociaciones con los gobernadores es menester no solo para destrabar votos en el Congreso, sino también para dar una señal clara hacia los mercados y el establishment en su conjunto. Del lado opuesto descansan Karina Milei y sus armadores Martín y Eduardo "Lule" Menem, quienes insisten en postergar las definiciones electorales para preservar la estructura territorial libertaria y evitar concesiones anticipadas a los mandatarios provinciales.

Como contó este medio , la discusión volvió a quedar expuesta en la última reunión de la Mesa Política que tuvo lugar este martes en Casa Rosada. Durante más de una hora, Toto y Bullrich hicieron saber su enojo por los mensajes confusos que el sector ligado a la secretaria general les envía a los gobernadores, a quienes acusan de prometer arreglos que, por ahora, están lejos de ser concretados. Caputo, quien desde hace tiempo empezó a ponerse el traje de político y dejó de lado el de economista, tiene una particular fijación en que los acuerdos avancen porque requiere con desesperación demostrar que su plan económico tiene futuro en medio de los aumentos del Riesgo País y la caída estrepitosa de los índices de consumo.

Las diferencias internas sobre la estrategia oficialista, en tanto, están lejos de limitarse estrictamente a una cuestión de tiempos. Detrás de la discusión sobre cuándo negociar con los aliados, hay una realidad más palpable que afecta directamente a la hoja de ruta parlamentaria del oficialismo. Los mandatarios provinciales distinguen perfectamente entre acompañar iniciativas puntuales del gobierno y comprometerse con una reforma que puede alterar sus propios intereses de cara a 2027. Por eso avisaron a los interlocutores de la hermanísima que desde ahora los proyectos deberán discutirse uno por uno. "Se acabó la mayoría automática", dijo un cacique en diálogo con C5N.

Para brindar su apoyo incondicional en el Congreso, los gobernadores pretenden garantías sobre el armado electoral en sus distritos, mientras que Karina quiere que acompañen la reforma y después discutir las candidaturas. Con toda la experiencia encima, el temor que hermana a las provincias es que, después de contribuir a aprobar la suspensión de las PASO, el oficialismo decida presentar candidatos propios y disputar de igual forma su poder territorial. Los mandatarios ya avisaron que no darán el brazo a torcer y en el despacho de la secretaria general enviaron el mismo mensaje. Un loop insostenible que puede dejar más heridos de los que esperan.

El proyecto para suspender las PASO ingresó al Senado en abril, pero continúa sin avances significativos. La intención del oficialismo es conseguir la media sanción en la Cámara alta y completar el recorrido legislativo antes de que termine el período ordinario para evitar incumplir con la acordada que presentó semanas atrás la Cámara Nacional Electoral. Para conseguir la hazaña, LLA necesita reunir una mayoría absoluta de 37 senadores. Los refuerzos llegarán del PRO, la UCR y un puñado de gobernadores que adelantaron su apoyo.

Los apoyos que se le complican a la Casa Rosada

En este grupo se acomodan Leandro Zdero (Chaco), quien aprobó la eliminación de las Primarias en su provincia; Marcelo Orrego (San Juan); Rolando Figueroa (Neuquén); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Juan Pablo Valdés (Corrientes); Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y los recientes posicionamientos de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), e Ignacio Torres (Chubut), quien empezaron a tener más fluidez con la Rosada desde la llegada de Diego Santilli a la jefatura de gabinete. Aunque con ellos no alcanza.

El quiebre entre el caudillo Carlos Rovira y su sucesor Hugo Passalacqua (Misiones), en tanto, tiene en los planes del Ejecutivo más repercusiones de las que en el gobierno quieren admitir. Hasta que se concretó el quiebre, las negociaciones misioneras entre el oficialismo y la provincia se daban con el exgobernador quien siguió custodiando el devenir político de su territorio. Con la ruptura del espacio, el actual mandatario adoptó una postura diametralmente opuesta al dialogismo que Rovira supo ostentar en los casi tres años de gestión libertaria y el cacique norteño negociará hasta último momento el voto de sus legisladores.

Quienes ya anticiparon su negativa para apoyar la moción son Jorge Macri (CABA) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), que está cada día más molesto por la construcción -todavía marginal- del ministro del Interior Lisandro Catalán en su terruño. Lo mismo ocurre con Alfredo Cornejo (Mendoza), quien ratificó que el próximo año habrá PASO en su provincia ya que está negado a aceptar la imposición de la secretaria general de poner a Luis Petri como su sucesor.

A ellos se suman los siempre opositores Axel Kicillof (Buenos Aires); Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Zillioto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja). Pese a mantenerse distante con la Casa Rosada, en los últimos días los guiños respecto al reclamo de soberanía en el cono sur y la posible construcción de una base en su provincia, sumado a la disputa interna por la gobernación a la que está siendo sometido, entusiasmaron al oficialismo con la posibilidad de que Gustavo Melella (Tierra del Fuego) acompañe la iniciativa. Uno de los diputados de su provincia se ausentó en el recinto el día que la oposición buscó derogar el DNU 70/2023.

Si bien públicamente el argumento oficial se limita a querer suspender las Primarias por el costo que supone para el estado nacional -que rondaría los 200 millones de dólares según calcularon en Casa Rosada-, lo cierto es que la modificación de la ley electoral tiene como objetivo político evitar la reorganización del peronismo y la construcción de una alternativa opositora competitiva. Este jueves la plana mayor del Partido Justicialista se reunió en la Casa de La Pampa para avanzar con las discusiones electorales. ¿Será demasiado tarde para que LLA cumpla su sueño húmedo de poner el último clavo al cajón del kirchnerismo? La realidad pareciera volver a golpearlos de frente.