Horror en Villa Domínico: un policía de la Federal mató a su pareja y se suicidó delante de su hijastra de 6 años

El femicidio ocurrió durante la madrugada del domingo y fue denunciado por la menor. Médicos del SAME confirmaron que la asesinó a golpes y que, luego, utilizó su arma reglamentaria para quitarse la vida.

Los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de Jairo Kevin Emanuel Choque, de 36 años, integrante de la División Motorizada de la Policía Federal, y también el de su pareja, una joven de 25 años. Sobre la mesa se hallaba el arma reglamentaria, una Bersa 9 mm.

Gracias al relato de la menor y la constatación de los médicos del SAME, se pudo establecer que Choque asesinó a golpes a su pareja y luego se quitó la vida con su propia pistola. En la causa interviene la Unidad Fiscal N°2 de Avellaneda, a cargo de Laura Carballal.

"Había una menor en ese mismo domicilio, hija de la mujer, que se la llevó gente de contención de la Secretaría de la Niñez porque vio todo el episodio. Vio cuando el hombre la mataba a golpes a su mamá", explicó desde el lugar la cronista Lucila Entín en La Mañana por C5N.

La nena le pidió ayuda a otro policía, vecino de la zona, a quien le contó que su mamá y su padrastro "se lastimaron" luego de una discusión. "Hay conmoción entre los vecinos, pero el denominador común es que no conocían mucho a esta gente, por eso estiman que alquilaban", agregó la periodista.

También contó que tuvo un breve contacto con una conocida de la mujer asesinada, quien no habló ante los medios porque fue requerida por la Policía y lamentó que la víctima "no llegó" a hacer la denuncia por violencia de género contra Choque.

"Dijo que la mujer venía viviendo una pesadilla en cuanto a la violencia que sufría, que ya la habían convencido para que haga la denuncia y que no llegó a tiempo. No había todavía una denuncia hecha, pero venía sufriendo muchos episodios de violencia. El textual fue 'no llegó'", concluyó.