Horror: un niño de 8 años fue alcanzado por una bala perdida de un tiroteo entre bandas Emir Barboza murió tras recibir un disparo en el pecho mientras jugaba en el barrio Valle Grande. Hay siete detenidos y dos armas secuestradas. La Justicia investiga quién efectuó el disparo que terminó con su vida. Por







Horror en San Juan: un niño de 8 años fue alcanzado por una bala perdida durante un tiroteo entre bandas

Un niño de 8 años fue asesinado este martes en medio de un enfrentamiento entre bandas en el barrio Valle Grande, en la provincia de San Juan. La víctima, identificada como Emir Barboza, no tenía relación con el conflicto. Una bala perdida lo alcanzó en el pecho y le provocó la muerte.

Según fuentes policiales, el tiroteo ocurrió entre grupos rivales del complejo habitacional, que se enfrentaron a plena luz del día. Una de las balas atravesó el aire y dio en el tórax del menor, que cayó herido a pocos metros de su casa.

Emir fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, pero los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales. La doctora Ana Bruna, que participó en la atención, informó que el niño presentaba una lesión de entrada de un centímetro en el pecho, sin orificio de salida, por lo que el proyectil quedó alojado en su cuerpo.

Tras el crimen, personal de la Comisaría 38°, Criminalística y la UFI de Delitos Especiales montaron un operativo que terminó con siete personas detenidas, entre ellas un menor de edad. También se secuestraron dos armas de fuego, que serán peritadas para determinar si alguna fue utilizada en el hecho.