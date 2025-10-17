Cuáles son los dos pueblos argentinos más lindos del mundo en 2025

Los ganadores de los premios Best Tourism Villages 2025 fueron anunciados en China, durante la asamblea de Naciones Unidas Turismo. Son localidades con menos de 15 mil habitantes y mucho sentido de pertenencia.

Hay dos pueblos argentinos que están entre los mejores del mundo.

Argentina tiene dos pueblos entre los mejores del mundo: Maimará en Jujuy y Carlos Pellegrini, en Corrientes. Las localidades fueron galardonadas en los premios Best Tourism Villages 2025, evento que se realizó en China en el marco de la asamblea de Naciones Unidas Turismo.

De esta manera, la provincia de Jujuy se lleva su segunda distinción en la historia, mientras que para Corrientes fue la primera. Se trata de rincones únicos con una población menor a los 15 mil habitantes en los que prima el sentido de pertenencia y la belleza.

Maimará es un encantador pueblo del norte argentino, ubicado en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, a unos 70 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

Rodeado por un imponente paisaje de cerros multicolores, es conocido por el “Cementerio del Pintor”, asentado sobre una ladera que mira hacia las montañas, y por el “Paleta del Pintor”, una formación natural que deslumbra por sus tonalidades rojizas, ocres y verdosas.

De raíces profundamente andinas, Maimará conserva una fuerte identidad cultural reflejada en sus costumbres, su gastronomía regional y sus festividades, como el Carnaval y la Semana Santa. Sus calles tranquilas, casas de adobe y vistas panorámicas la convierten en una parada imperdible para quienes recorren la Quebrada.

Además, su cercanía con Tilcara y Purmamarca la posiciona como un punto ideal para disfrutar del turismo rural, la fotografía y el contacto directo con la naturaleza y la historia jujeña.

Carlos Pellegrini - Corrientes

Carlos Pellegrini es una apacible localidad del sur de la provincia de Corrientes, reconocida como la puerta de entrada a los Esteros del Iberá, uno de los humedales más importantes y biodiversos de Sudamérica.

Fundada a comienzos del siglo XX, el pueblo mantiene el encanto de las pequeñas comunidades rurales, con calles de tierra, construcciones bajas y una profunda conexión con la naturaleza que la rodea.

esteros del ibera

Su principal atractivo es el Parque Nacional Iberá, donde los visitantes pueden observar carpinchos, yacarés, ciervos de los pantanos, monos carayá y una enorme variedad de aves. Las excursiones en lancha, las caminatas por los senderos, los safaris fotográficos y el avistaje de fauna son las actividades más elegidas por los turistas.

Además, Carlos Pellegrini se destaca por su hospitalidad, su gastronomía típica correntina y la tranquilidad de un entorno que invita al descanso y la contemplación del paisaje.