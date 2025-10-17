17 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuáles son los dos pueblos argentinos más lindos del mundo en 2025

Los ganadores de los premios Best Tourism Villages 2025 fueron anunciados en China, durante la asamblea de Naciones Unidas Turismo. Son localidades con menos de 15 mil habitantes y mucho sentido de pertenencia.

Por
Hay dos pueblos argentinos que están entre los mejores del mundo.

Hay dos pueblos argentinos que están entre los mejores del mundo.

Argentina tiene dos pueblos entre los mejores del mundo: Maimará en Jujuy y Carlos Pellegrini, en Corrientes. Las localidades fueron galardonadas en los premios Best Tourism Villages 2025, evento que se realizó en China en el marco de la asamblea de Naciones Unidas Turismo.

Qué hacer en este cercano pueblo.
Te puede interesar:

El destino cerca de Buenos Aires para conocer su Jardín Japonés lleno de flores

De esta manera, la provincia de Jujuy se lleva su segunda distinción en la historia, mientras que para Corrientes fue la primera. Se trata de rincones únicos con una población menor a los 15 mil habitantes en los que prima el sentido de pertenencia y la belleza.

Maimará - Jujuy

Maimará es un encantador pueblo del norte argentino, ubicado en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, a unos 70 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

Rodeado por un imponente paisaje de cerros multicolores, es conocido por el “Cementerio del Pintor”, asentado sobre una ladera que mira hacia las montañas, y por el “Paleta del Pintor”, una formación natural que deslumbra por sus tonalidades rojizas, ocres y verdosas.

Paleta del pintor
Paleta del pintor, una de las máximas atracciones de Jujuy.

Paleta del pintor, una de las máximas atracciones de Jujuy.

De raíces profundamente andinas, Maimará conserva una fuerte identidad cultural reflejada en sus costumbres, su gastronomía regional y sus festividades, como el Carnaval y la Semana Santa. Sus calles tranquilas, casas de adobe y vistas panorámicas la convierten en una parada imperdible para quienes recorren la Quebrada.

Además, su cercanía con Tilcara y Purmamarca la posiciona como un punto ideal para disfrutar del turismo rural, la fotografía y el contacto directo con la naturaleza y la historia jujeña.

Carlos Pellegrini - Corrientes

Carlos Pellegrini es una apacible localidad del sur de la provincia de Corrientes, reconocida como la puerta de entrada a los Esteros del Iberá, uno de los humedales más importantes y biodiversos de Sudamérica.

Fundada a comienzos del siglo XX, el pueblo mantiene el encanto de las pequeñas comunidades rurales, con calles de tierra, construcciones bajas y una profunda conexión con la naturaleza que la rodea.

esteros del ibera

Su principal atractivo es el Parque Nacional Iberá, donde los visitantes pueden observar carpinchos, yacarés, ciervos de los pantanos, monos carayá y una enorme variedad de aves. Las excursiones en lancha, las caminatas por los senderos, los safaris fotográficos y el avistaje de fauna son las actividades más elegidas por los turistas.

Además, Carlos Pellegrini se destaca por su hospitalidad, su gastronomía típica correntina y la tranquilidad de un entorno que invita al descanso y la contemplación del paisaje.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

 Con su mezcla de calma, paisajes de altura y hospitalidad norteña, San Lorenzo se vuelve un destino perfecto para quienes buscan desconectarse sin ir demasiado lejos.

Viajar a Salta: el destino turístico poco mencionado para hacer cabalgatas entre montañas, selva y arroyos cristalinos

Este pueblo tiene 110 habitantes.

Este pueblo de Uruguay está cerca de Punta del Este, es mucho más barato e ideal para desconectarse

Puerto Madryn, un punto de encuentro entre fauna y paisaje.

Turismo en Argentina: el destino del sur que es ideal para los amantes de la vida marina

Cada museo ofrece una oportunidad distinta para disfrutar del arte, la arquitectura y las historias que forman parte de la identidad porteña.

Con visita guiada incluida: estos famosos museos de Buenos Aires se pueden recorrer cualquier fin de semana

Si vas a Uruguay, si o si debés visitar este sitio, según expertos en turismo.

Con canotaje y atardeceres increíbles: así es el pueblo uruguayo al que es fácil llegar

Visitar la Cascada El Río Durazno es descubrir un rincón natural que combina aventura, calma y la magia serrana típica de Córdoba.

Viajar a Córdoba: el rincón escondido que tiene una cascada maravillosa

Rating Cero

Una conexión que empezó por trabajo y hoy se convirtió en una de las más comentadas entre los hinchas.

Este famoso jugador de la Selección Argentina tiene una pareja internacional y causa furor en Europa: de quién se trata

En Argentina, el Angel EDP de 25 ml se consigue actualmente por un precio que ronda los 266.900 pesos.

Cuál es y cuánto sale el perfume favorito de Fátima Florez

Gimena Accardi opinó sobre el romance de Nico Vázquez.

Gimena Accardi puso en duda la fecha de romance de Nico Vázquez con Dai Fernández

Esta serie está basada en una investigación real del FBI.
play

Está en Netflix y tiene una trama de asesinos en serie que te mantiene pegado al sillón

Esta es la historia disponible en Netflix de la que todos hablan
play

Esta película combina drama y crimen de la forma menos pensada y es furor en Netflix: de cuál se trata

Diario de un gigoló se destaca por su audacia narrativa y su estética provocadora.
play

Drama, tensión e imágenes subidas de tono: la serie de Netflix de 10 capítulos que tenés que ver

últimas noticias

El Susurro se estrenará en cines el próximo 22 de enero.

La coproducción argentina y uruguaya El Susurro fue ovacionada en el Festival de Cine de Sitges

Hace 19 minutos
La cantante fue la invitada de Pergolini en su programa de televisión.

Natalie Pérez: "Mi primer beso fue en la ficción a los 11 años"

Hace 40 minutos
Los bonos soberanos mostraron fuertes bajas generalizadas. En el caso del Global 2046 alcanzaron el 4,4%. de caída. 

Por las dudas sobre el rescate de EEUU y las elecciones, los bonos en dólares cayeron hasta un 4,4%

Hace 45 minutos
Este nuevo espacio propone otra manera de vivir el arte.

Para amantes del arte: este museo tiene un pasaje que te lleva a una sede única y es ideal para visitar

Hace 1 hora
Para él, este delantero no solo fue un ícono de una época, sino también fue el que mejor encarnó lo que significa ser “fútbol” en su forma más pura.

Ni Messi ni Maradona: Zlatan Ibrahimovic eligió al mejor jugador de la historia y aseguró que "era fútbol"

Hace 1 hora