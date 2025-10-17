Está en Netflix, es una película de suspenso profundo y volvió a ser un éxito Esta producción argentina se estrenó hace unos años, pero encontró un nuevo momento de éxito en la plataforma de streaming. Es un thriller psicológico protagonizado por un padre que teme que le saquen a su hijo.







Joaquín Furriel protagoniza esta impactante película. Netflix

Netflix es una de las plataformas de streaming con más opciones para los fanáticos del thriller. Más allá de las clásicas historias de terror, existen otras aún más perturbadoras que, sin recurrir a efectos especiales, crean un clima agobiante y amenazador, como es el caso de una película argentina de suspenso profundo.

Se trata de El Hijo, una producción de 2019 dirigida por Sebastián Schindel que ha encontrado un nuevo momento de éxito en Netflix. Su atractivo se basa en que invierte la tradicional historia de la madre primeriza que teme que le arrebaten a su bebé, y traslada toda esa paranoia al padre, interpretado por Joaquín Furriel.

Con un elenco de conocidas figuras argentinas, actuaciones sólidas y saltos temporales que refuerzan la creciente angustia del protagonista, El Hijo se convierte en una gran apuesta por el thriller psicológico que te hace dudar de todo y te sorprende con su conclusión.

El hijo, película de Joaquín Furriel Netflix lo sumó a su oferta de cine nacional Netflix

Netflix: sinopsis de El hijo Lorenzo es un pintor de 50 años que está intentando reconstruir su vida. Después de un primer matrimonio fallido y de perder contacto con sus dos hijas, que se mudaron a Canadá, se ilusiona con el embarazo de su nueva esposa, Sigrid, una inmigrante de los países nórdicos.

Sin embargo, pronto empieza a notar actitudes extrañas en su mujer. Sigrid, una bióloga que trabaja desde el sótano de su casa, está preocupada por la experiencia de un aborto anterior, pero se niega a recibir atención médica tradicional y llama a su antigua niñera para que se mude con ellos y la asista en el parto. Las cosas no mejoran cuando nace Hendrik, su bebé: Sigrid lo diagnostica con fotofobia y pasa meses encerrada con él en un cuarto oscuro. Lorenzo empieza a sospechar que su esposa quiere alejarlo del niño y, peor aún, que el bebé que le deja ver de vez en cuando no es su verdadero hijo. Tráiler de El hijo Embed - EL HIJO - Trailer Oficial Reparto de El hijo Joaquín Furriel como Lorenzo.

Martina Gusmán como Julieta.

Luciano Cáceres como Renato.

Heidi Toini como Sigrid.

Regina Lamm como Gudrun.

Rubén Szuchmacher como el abogado de Sigrid.