Cuándo prescriben las multas de tránsito según cada provincia

Las infracciones de tránsito cuentan con un plazo de prescripción, tras el cual el Estado pierde el derecho a exigir su pago.

En Argentina, las multas de tránsito constituyen una herramienta fundamental para regular el comportamiento de los conductores y fortalecer la seguridad vial en todo el país. Su propósito principal es desalentar las conductas imprudentes y garantizar el respeto a las normas de circulación. La Ley 24.449 establece la base legal de estas sanciones y define los principios generales de la legislación de tránsito a nivel nacional.

No obstante, el sistema federal otorga a cada provincia la capacidad de adaptar y aplicar la normativa nacional según sus propias necesidades y características locales. Esta autonomía genera diferencias notables en la forma en que se implementan las sanciones y se gestionan las infracciones. Uno de los aspectos donde más se evidencian estas variaciones es en el régimen de prescripción de las multas de tránsito.

La prescripción resulta especialmente importante para los conductores, ya que determina el período durante el cual las autoridades pueden exigir legalmente el pago de una infracción . Una vez vencido ese plazo, la sanción pierde validez y el Estado deja de tener derecho a reclamar su cobro. Dado que el tiempo de prescripción varía según la provincia o el municipio, conocer la normativa específica del lugar donde ocurrió la falta se vuelve esencial.

La legislación de tránsito en Argentina se fundamenta en la Ley Nacional N° 24.449, que establece el marco general para la prescripción de las multas. De acuerdo con esta normativa, las infracciones se dividen en leves y graves, y esta clasificación determina el plazo de caducidad. El artículo 89 de la ley indica que las faltas leves prescriben a los dos años, mientras que las faltas graves y las sanciones prescriben a los cinco años desde el momento en que fueron cometidas.

El sistema federal argentino otorga a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) la posibilidad de adaptar la norma nacional o fijar plazos distintos mediante sus propios Códigos de Faltas. Esta autonomía genera variaciones notables en el tiempo de validez de las multas según la jurisdicción donde se haya producido la infracción, por lo que la prescripción requiere una consulta específica en cada provincia.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) constituye un ejemplo particular, ya que, a diferencia de la ley nacional, la normativa local fija un plazo uniforme de cinco años para la prescripción de todas las multas de tránsito, sin distinción entre leves y graves. Este enfoque simplificado busca reducir conflictos legales, aunque prolonga el período durante el cual se puede exigir el pago de las infracciones menores.

En la Provincia de Buenos Aires, en cambio, se mantiene el esquema diferenciado de la Ley Nacional de Tránsito, con dos años para las faltas leves y cinco años para las graves. Provincias como Chaco, Santa Fe, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán suelen aplicar este mismo criterio dual, basando la duración del plazo en la gravedad de la infracción cometida.

Otras jurisdicciones optaron por plazos unificados e intermedios. Córdoba y Neuquén, por ejemplo, establecieron un período de prescripción de tres años para todas las faltas, independientemente de su tipo. Esta medida simplifica el sistema y acorta el plazo máximo nacional, lo que resulta favorable para los conductores.

Algunas provincias definen plazos más breves o escalonados. En Chubut, la prescripción puede operar en seis meses si el procedimiento no fue iniciado, o en dos años si existe sentencia firme. En contraste, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Misiones, Río Negro y San Luis adoptan el plazo máximo de cinco años para todas las infracciones, sin distinción de gravedad.

Cabe destacar que la prescripción no siempre ocurre de manera automática. En la mayoría de los casos, el plazo puede interrumpirse si el infractor recibe una notificación formal, se inicia un juicio contravencional o se comete una nueva falta grave. Por ese motivo, para confirmar la prescripción, es necesario consultar la normativa local y, en muchos casos, presentar una solicitud ante el Juzgado de Faltas correspondiente para que la multa se elimine definitivamente del registro.