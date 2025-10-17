Quién es Eugenia De Martino, la modelo que se casó con Diego Schwartzman En una boda íntima, la influencer y el extenista dieron el sí luego de seis años de relación con la presencia de amigos y familiares.







Eugenia y el Peque se casaron por civil este jueves. Redes sociales

Diego Schwartzman y Eugenia de Martino se casaron hace algunas horas en una boda íntima en el Registro Civil Central de la Ciudad de Buenos Aires con la presencia de sus amigos y familiares. La pareja del extenista tiene una fama en redes sociales vinculada a la moda a pesar de no ser modelo y tiene más de 140 mil seguidores.

Eugenia utilizó un vestido blanco marfil estilo lencero confeccionado en satén con transparencias sutiles. En la cabeza utilizó una pañoleta de gasa blanca al etilo bandana. Por su parte, el exnúmero 8 del ranking ATP utilizó un traje azul pastel y una camisa celeste con zapatillas blancas.

De Martino Redes sociales

Se conocieron en 2019 cuando Ricky Sarkany, amigo en común, los presentó en un evento. En ese primer encuentro conversaron y todo quedó allí. Luego, otra amiga los volvió a reunir y comenzaron a salir.

De Martino se dedica al modelaje desde que tenía 17 años y comenzó a trabajar en publicidades para diferentes marcas, luego a marcas que pertenecían a sus amigos. Es muy querida en sus redes sociales, ya que posee más de 140 mil seguidores y se posicionó como una importante influencer.