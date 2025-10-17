IR A
IR A

Quién es Eugenia De Martino, la modelo que se casó con Diego Schwartzman

En una boda íntima, la influencer y el extenista dieron el sí luego de seis años de relación con la presencia de amigos y familiares.

Eugenia y el Peque se casaron por civil este jueves.

Eugenia y el Peque se casaron por civil este jueves.

Redes sociales

Diego Schwartzman y Eugenia de Martino se casaron hace algunas horas en una boda íntima en el Registro Civil Central de la Ciudad de Buenos Aires con la presencia de sus amigos y familiares. La pareja del extenista tiene una fama en redes sociales vinculada a la moda a pesar de no ser modelo y tiene más de 140 mil seguidores.

Argentina enfrentará a Suiza.
Te puede interesar:

Mercedes Paz confirmó el equipo para la Billie Jean King Cup en Córdoba: "El ideal"

Eugenia utilizó un vestido blanco marfil estilo lencero confeccionado en satén con transparencias sutiles. En la cabeza utilizó una pañoleta de gasa blanca al etilo bandana. Por su parte, el exnúmero 8 del ranking ATP utilizó un traje azul pastel y una camisa celeste con zapatillas blancas.

De Martino

Se conocieron en 2019 cuando Ricky Sarkany, amigo en común, los presentó en un evento. En ese primer encuentro conversaron y todo quedó allí. Luego, otra amiga los volvió a reunir y comenzaron a salir.

De Martino se dedica al modelaje desde que tenía 17 años y comenzó a trabajar en publicidades para diferentes marcas, luego a marcas que pertenecían a sus amigos. Es muy querida en sus redes sociales, ya que posee más de 140 mil seguidores y se posicionó como una importante influencer.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vacherot enfrentrá a Djokovic en Shanghái.

Sorpresa de Shanghái: Valentin Vacherot, el tenista 200 del ranking que llegó a la semifinal del Masters 1000

La serie que se viene.

De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

La primera se estrenará el 29 de enero y la segunda el 26 de febrero de 2026.

Netflix confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada de Bridgerton

play

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

últimas noticias

Sturzenegger recriminó a empresarios la inacción para rediseñar nuevos contratos laborales.

La recriminación de Sturzenegger a los empresarios: "Les dimos la libertad y no hacen nada"

Hace 4 minutos
Un espacio que combina gastronomía artesanal, ambientación exótica y noches musicales.

Cocina, música y arte bajo los Arcos del Rosedal

Hace 38 minutos
Colapinto va por un nuevo fin de semana en la F1.

Colapinto afronta la primera práctica libre y la clasificación a la Sprint en el GP de Estados Unidos

Hace 1 hora
Eugenia y el Peque se casaron por civil este jueves.

Quién es Eugenia De Martino, la modelo que se casó con Diego Schwartzman

Hace 1 hora
Javier Milei envió un mensaje a los votantes de cara al 26 de octubre. 

La advertencia de Milei en clave eleccionaria: "No vuelvan a comerse la curva"

Hace 1 hora