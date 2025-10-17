Es un destino que tiene sierras, historia y calma a pocos kilómetros de Punta del Este. Una alternativa económica para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano.

En pleno Maldonado , a pocos kilómetros de Punta del Este, se esconde un rincón muy pintoresco. Pueblo Edén , conocido como la “Slow Town” uruguaya, ofrece una experiencia completamente opuesta al ritmo vertiginoso de los centros turísticos. Con menos de 110 habitantes, calles adoquinadas y sierras verdes alrededor, este pequeño poblado se ubica como una alternativa económica y perfecta para quienes buscan descansar y conectarse con la naturaleza.

El auge del turismo sustentable y de los destinos menos masivos está impulsando a viajeros de todo el mundo a explorar lugares donde lo auténtico, la calma y la vida al aire libre son protagonistas. En Uruguay, esta tendencia encuentra su máxima expresión en Pueblo Edén, una joya escondida que tiene lugar para la historia, la gastronomía local en un entorno natural único..

Este enclave rural no solo destaca por sus paisajes y su ambiente sereno, sino también por su estilo de vida simple y hospitalario. Sus calles tranquilas, los encuentros comunitarios y las costumbres que aún se mantienen vivas convierten a Edén en un refugio ideal para quienes necesitan desconectarse, respirar aire puro y disfrutar de la esencia del campo uruguayo.

Rodeado de sierras cubiertas de verde intenso, Pueblo Edén se extiende entre caminos de tierra y casonas con más de un siglo que llegan a los tiempos de su fundación. Este destino conserva intacto su espíritu tradicional y hoy es reconocido como “Slow Town”, un concepto que promueve un estilo de vida pausado y consciente . Incluso al ingresar al pueblo, un cartel invita a reducir la velocidad a 30 km/h.

Con apenas un centenar de habitantes, este pequeño paraíso mantiene viva su identidad a través de sus platos típicos, sus emprendimientos familiares y los eventos locales que refuerzan el sentido de comunidad. Entre sus principales atractivos sobresalen la histórica Capilla San Isidro Labrador, el Arroyo El Pintado que atraviesa el paisaje serrano y la Plaza del Pueblo.

Pueblo Eden Uruguay Engel & Völkers Germany

Los visitantes pueden disfrutar de diversas actividades, tales como recorrer sus calles adoquinadas, degustar comidas regionales y cervezas artesanales, o realizar caminatas por senderos naturales con vistas panorámicas. Cada mes, además, se organiza un encuentro de emprendedores en la plaza central, donde se exhiben productos locales y se comparte la vida comunitaria.

A solo 45 kilómetros de Punta del Este y 120 de Montevideo, Pueblo Edén es una escapada perfecta para quienes buscan un entorno rural con la comodidad de estar cerca de los principales destinos turísticos del país. Con su aire puro, su paisaje serrano y su atmósfera relajante, este rincón invita a reconectar con lo esencial y disfrutar de un descanso único.