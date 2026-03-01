Video: así fue el momento en que se derrumbó la estructura en el boliche Archi de Costanera Norte

El momento de pánico quedó registrado en las cámaras del lugar y se puede ver el impacto de los fierros en los asistentes. El hecho dejó nueve heridos y unas 700 personas evacuadas.

Horas después del derrumbe de estructura de hierro, parte de un escenario del boliche Archie que dejó a nueve personas heridas en Costanera Norte en redes sociales comenzó a difundirse el video del momento exacto en que se produce el hecho que sembró pánico entre los presentes.

El hecho ocurrió en avenida Costanera Rafael Obligado al 6500 en la Ciudad de Buenos Aires cerca de las 5 de este domingo 1 de marzo mientras cientos de personas disfrutaban de un evento en que contó con la presencia de un DJ londinense.

La explicación indica que una estructura metálica con luminarias y un equipo de sonido , que no era parte de las instalaciones del boliche sino que fue colocada horas antes del evento para formar parte de una función especial, cayó sobre las mesas donde se encontraban personas .

De acuerdo a lo que se puede observar en la filmación del establecimiento, se lo ve al DJ y detrás suyo cae abruptamente armazón sobre las mesas donde se encontraba parte del público, en la zona VIP del establecimiento que funciona como terraza con vista al río.

De inmediato la música no se frenó ya que el artista no nota lo que estaba sucediendo. De igual modo, según el audio de la breve filmación se escucha los gritos de los asistentes al notar la situación .

Tras conocerse el caso, al lugar llegó la Policía y también arribaron diez ambulancias del SAME para atender a los heridos. El parte médico preliminar indicó que dos pacientes fueron trasladados al Hospital Pirovano, dos al Hospital Rivadavia y otro llevado al Hospital Fernández. El resto de los afectados recibió atención en el lugar y no requirió traslado.

También llegaron los Bomberos de la Ciudad y personal de la Policía, quienes colaboraron para lograr la evacuación total del establecimiento con al menos 700 personas presentes y realizaron un corte en la avenida.

De acuerdo a las primeras pericias policiales, la torre lumínica estaba situada en el contrafrente y está en averiguación de las causas que provocaron el derrumbe del sostén lumínico. En las primeras horas luego de lo sucedido en el lugar, el club no se pronunció al respecto en sus redes sociales.