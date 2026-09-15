Horror en Mendoza: tres hombres balearon una casa y mataron a un nene de 7 años

Tras dispararle al niño, los delincuentes escaparon. Entre las teorías que se elaboran alrededor del ataque, la Justicia investiga la línea del narcomenudeo.

Un violento ataque armado cobró la vida de un nene de siete años en Las Heras, Mendoza. El episodio ocurrió durante la noche del lunes, cuando al menos tres agresores arribaron al lugar en un vehículo rojo y abrieron fuego indiscriminadamente contra una vivienda.

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Durante la ráfaga de disparos, uno de los proyectiles impactó de lleno en la pierna del menor, comprometiendo gravemente su arteria femoral. Ante la desesperación del momento, los propios vecinos de la zona socorrieron al niño y lo trasladaron de urgencia al Hospital Carrillo.

A pesar de los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, el menor falleció a los pocos minutos debido a un shock hipovolémico provocado por la masiva pérdida de sangre.

Tras el ataque, los delincuentes emprendieron la fuga a toda velocidad . Personal de la Policía de Mendoza comenzó a relevar las cámaras de seguridad del Acceso Norte y vías aledaña s para reconstruir la ruta del automóvil involucrado y dar con los responsables.

El trabajo de los peritos de Policía Científica y los detectives de Homicidios se vio momentáneamente obstaculizado por los fuertes disturbios que se generaron en el asentamiento tras confirmarse la muerte del menor.

Ante el clima de tensión, efectivos de la Guardia de Infantería desplegaron un cordón de seguridad en la zona para garantizar que los especialistas pudieran recolectar casquillos de bala y determinar la mecánica de los disparos.

La causa quedó bajo la órbita del fiscal de Homicidios Oscar Malla. Si bien las primeras líneas de investigación sugieren que la balacera podría estar vinculada a un ajuste de cuentas en el marco del narcomenudeo de la zona, las autoridades remarcaron que el móvil no está confirmado.

Por estas horas, las fuerzas de seguridad buscan identificar los tres ocupantes del vehículo a toda costa y determinar si el ataque estaba dirigido específicamente hacia esa vivienda o a algún integrante de la familia.