Se reanuda el juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran un psiquiatra y un directivo de una prepaga

En la audiencia de este martes hablan ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro dos testigos convocados por las defensas de la psiquiatra acusada, Agustina Cosachov, y de la médica y coordinadora del área de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se reanuda este martes en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, con testigos convocados por las defensas de la psiquiatra acusada, Agustina Cosachov , y de la médica y coordinadora del área de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini .

Tras la finalización de la producción de prueba de la Fiscalía y la querellas, el juicio entró en su recta final con las declaraciones de testigos convocados por las defensas, que se extenderán hasta finales de septiembre . Está previsto que concluya en noviembre.

Por un lado, presta declaración Damián Chebar, médico legista y psiquiatra , propuesto por la defensa de la psiquiatra Cosachov, acusada de no administrar de manera adecuada la medicación a Maradona y desentenderse de sus efectos adversos.

También habla ante el tribunal Ricardo Watman, gerente de Servicios Médicos y Auditoría de Swiss Medical y testigo convocado por la defensa de Forlini.

Chebar participó de la pericia psiquiátrica hecha en 2025 a pedido de la defensa de Cosachov , que consignó que ingresar a un paciente en una institución en contra de su voluntad "es un recurso terapéutico excepcional para casos específicos en los que deben agotarse previamente instancias menos coercitivas y deben haber fracasado los abordajes ambulatorios".

Esta afirmación está en línea con lo que declararon otros peritos y expertos de la defensa, aunque contradice el testimonio de un testigo de la Fiscalía, el psiquiatra José Luis Covelli, quien afirmó a principios de septiembre que Maradona tenía un "síndrome confusional relacionado a la abstinencia alcohólica" y que debió haber estado ingresado en una clínica.

La Fiscalía y las querellas denunciaron que los médicos se preocuparon exclusivamente por el problema de adicciones de Maradona, descuidando los aspectos clínicos, y que un paciente con los antecedentes cardíacos del exfutbolista debía ser ingresado en una clínica.

Por su parte, Watman firmó el 11 de noviembre el acta de traslado de Maradona de la clínica Olivos a un domicilio privado, en la que dejó constancia de que la empresa proponía continuar el tratamiento "bajo la modalidad de internación en un centro de rehabilitación", mientras que "el equipo médico tratante y la familia" optaron por la atención en un domicilio particular.

Además de Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, y el neurocirujano Leopoldo Luque, son juzgados en este proceso la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.