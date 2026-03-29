Cinco veces el límite permitido: un conductor alcoholizado atropelló a dos chicos en Mendoza Un menor de 14 años y una nena de cinco quedaron hospitalizados tras ser embestidos por un automovilista imprudente mientras caminaban en Godoy Cruz. Ambos se encuentran en observación. Por + Seguir en







El test de alcoholemia arrojó 2,45 gramos por litro.

Un conductor de 44 años protagonizó un grave accidente al atropellar a dos menores de edad en el barrio Los Barrancos 2, de la ciudad de Godoy Cruz. El test de alcoholemia reveló que circulaba con más de cinco veces el límite permitido de alcohol en sangre. Las víctimas, una nena de 5 años y un adolescente de 14, debieron ser trasladadas de urgencia y permanecen hospitalizadas bajo atención médica.

El sábado por la tarde, alrededor de las 19:30 horas, un automovilista perdió el control de su vehículo Volkswagen Gol y atropelló a los menores que circulaban por la zona. El hecho tuvo lugar en la intersección de El Salvador y Cuba, según indicaron las fuentes policiales que constataron ambos menores terminaron hospitalizados para su atención médica.

La policía fue alertada por los vecinos del lugar que llegó al lugar junto al Servicio de Emergencia para asistir a las víctimas y trasladarlas al hospital más cercano. La nena de cinco años tuvo heridas de mayor gravedad que requirieron internación en el Hospital Notti, por politraumatismos severos. Mientras que el adolescente fue derivado por sus familiares a otro centro de salud, donde fue atendido por lesiones leves y quedó fuera de peligro.

policia mendoza Las fuerzas de seguridad actuaron en el lugar deteniendo al conductor de 44 años y secuestrando el Volkswagen que manejaba. De acuerdo a las primeras pruebas, el hombre conducía con una alta graduación de alcohol en sangre. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,45 gramos por litro, cifra que supera cinco veces el límite permitido en Mendoza, fijado en 0,5.

El caso está siendo investigado por el Juzgado Contravencional N°1, que interviene por infracción a la Ley de Tránsito. En paralelo, avanzan las actuaciones para determinar las responsabilidades del hecho y evaluar las posibles imputaciones contra el conductor, quien fue detenido tras el accidente. Además, se aguardan los informes médicos de las víctimas y las pericias técnicas sobre el vehículo, elementos clave para el desarrollo de la investigación judicial.