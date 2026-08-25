25 de agosto de 2026 Inicio
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Ola de violencia e inseguridad en Lanús: balearon a una mujer y asaltaron una joyería

La inseguridad volvió a golpear con fuerza en Lanús durante el último fin de semana, con una seguidilla de hechos violentos que encendieron las alarmas entre vecinos y desataron los reclamo a las autoridades municipales.

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En pocas horas se registraron ataques violentos

En pocas horas se registraron ataques violentos, robos y enfrentamientos que  profundizaron la preocupación vecinal.

Una sucesión de ataques durante este fin de semana -mujer baleada, joyería destrozada, enfrentamiento armado y robo domiciliario- expuso una nueva escalada de inseguridad en Lanús que preocupa profundamente a la comunidad. Vecinos denuncian que los hechos se repiten con frecuencia y reclaman mayor presencia policial y respuestas concretas de las autoridades municipales.

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La ola de inseguridad no le da tregua a Lanús y en las últimas horas se reportaron nuevos hechos delictivos que incluyeron robos y actos de violencia que terminaron con heridos, víctimas atemorizadas y un fuerte despliegue policial en distintos puntos del distrito. Los episodios, ocurridos entre el 23 y el 24 de agosto, reflejan la escalada de violencia que atraviesa la zona sur del conurbano bonaerense.

Uno de los hechos que alarmó a los vecinos del municipio sucedió en el barrio de Villa Jardín, donde una mujer fue atacada a tiros en la esquina de José María Moreno y Osorio por delincuentes que intentaron robarle el auto. El hecho ocurrió frente a pasajeros de un colectivo que presenciaron la brutal escena. Como consecuencia, la víctima quedó herida, aunque fuera de peligro. El caso generó indignación en redes sociales, donde se viralizaron los videos del ataque.

A su vez en Valentín Alsina, una joven que se dirigía a su trabajo fue víctima de un violento ataque piraña donde un grupo de delincuentes la interceptó, la golpeó y la arrastró varios metros para robarle el celular. El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad donde se ve cómo la banda opera con total impunidad en una calle sin ningún tipo de custodia policial.

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Robo a una joyería en Lanús Este

Horas más tarde, tres hombres armados ingresaron a la joyería Joyas Euro, ubicada en Av. 9 de Julio al 1131 en Lanús Este. Tras reducir a una empleada, destrozaron las vitrinas y escaparon con relojes y alhajas. El violento asalto quedó registrado en cámaras de seguridad y difundido en portales locales. La investigación permitió identificar a los sospechosos y, tras allanamientos en Quilmes, la policía detuvo a uno de los presuntos autores.

La investigación estuvo a cargo de la DDI Avellaneda y la SubDDI Lanús, con intervención de la UFIyJ N°6. Los sospechosos fueron identificados gracias al análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo y tareas de campo. En los allanamientos se secuestraron un chaleco usado en el atraco, dos celulares y otros elementos. La causa sigue abierta para dar con el resto de los involucrados.

La violencia también se trasladó a Lanús Oeste, donde en Av. San Martín y Marco Avellaneda se produjo un enfrentamiento armado entre efectivos policiales y delincuentes en la tarde del jueves pasado. Al dar la voz de alto, se desató el tiroteo que terminó con un agente herido de un disparo en el tórax —fuera de peligro— y uno de los ladrones, de 18 años, con una lesión en el pie.

El joven fue detenido con un revólver en su poder y acusado de tentativa de homicidio agravado contra personal policial, mientras que su cómplice logró escapar. La causa quedó en manos de la UFI 5 Descentralizada de Avellaneda-Lanús, con peritajes de Gendarmería.

Finalmente, en Lanús Este, una familia fue sorprendida por delincuentes armados en su vivienda de la calle Arturo Illia al 1500. Los ladrones ingresaron, redujeron a los ocupantes y se llevaron pertenencias, sumando un nuevo episodio a la lista de hechos que, en apenas 48 horas, marcaron un verdadero “fin de semana negro” para los vecinos. La seguidilla de ataques expone una escalada de inseguridad que preocupa cada vez más a la comunidad y que exige respuestas urgentes de las autoridades.

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