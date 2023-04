Hito: la imagen que reveló uno de los mayores misterios de los agujeros negros

La mayoría de las galaxias albergan un agujero negro supermasivo en su centro. Si bien los agujeros negros son conocidos por engullir materia en sus inmediaciones, también pueden lanzar poderosos chorros de materia que se extienden más allá de las galaxias en las que viven. Comprender cómo los agujeros negros crean chorros tan enormes ha sido un problema de larga data en astronomía.

“Sabemos que los chorros son expulsados de la región que rodea los agujeros negros”, explicó Ru-Sen Lu del Observatorio Astronómico de Shanghái en China, “pero todavía no entendemos completamente cómo sucede esto realmente. Para estudiar esto directamente, necesitamos observar el origen del chorro lo más cerca posible del agujero negro”.

La nueva imagen muestra precisamente esto por primera vez: cómo la base de un chorro se conecta con la materia que gira alrededor de un agujero negro supermasivo. El objetivo es la galaxia M87, ubicada a 55 millones de años luz de distancia en nuestro vecindario cósmico, y hogar de un agujero negro 6.500 millones de veces más masivo que el Sol.

Las observaciones anteriores habían logrado obtener imágenes por separado de la región cercana al agujero negro y al chorro, pero esta es la primera vez que ambas características se observan juntas. “Esta nueva imagen completa la imagen al mostrar la región alrededor del agujero negro y el chorro al mismo tiempo”, agregó Jae-Young Kim de la Universidad Nacional Kyungpook en Corea del Sur y el Instituto Max Planck de Radioastronomía en Alemania.

La imagen se obtuvo con el GMVA, ALMA y el GLT, formando una red de radiotelescopios en todo el mundo, trabajando juntos como un telescopio virtual del tamaño de la Tierra. Una red tan grande puede discernir detalles muy pequeños en la región alrededor del agujero negro de M87.

La nueva imagen muestra el chorro emergiendo cerca del agujero negro, así como lo que los científicos llaman la sombra del agujero negro. A medida que la materia orbita alrededor del agujero negro, se calienta y emite luz. El agujero negro se dobla y captura parte de esta luz, creando una estructura similar a un anillo alrededor del agujero negro visto desde la Tierra.

Zooming in on the black hole and jet of Messier 87