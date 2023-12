Hernán Casciari: "Son los mejores momentos para el arte"

"Los gobiernos de derecha son los mejores momentos para el arte. Todo se pone más brilloso. Pero tienen grandes costos sociales”, señaló Casciari en diálogo con Radio 10 , Para luego agregar: “La gente quiere estar en la fiesta de al lado y no en la propia. Es la gran ansiedad de la juventud. Siempre piensan que en otro lado está lo mejor”.

En referencia a su espectáculo “Nostalgias”, que realiza junto a Cucuza Castiello y tendrá su última función del año el 12 de diciembre en el Teatro Coliseo, Casciari explicó que los cuentos elegidos para leer “son textos que tienen que ver con determinados tipos de nostalgias”.

“La de lo imperfecto, la nostalgia colectiva. Son cuentos que van enganchados con el tema que sigue y la música que luego hace Cucuza es un complemento perfecto de lo que acaba de pasar”, agregó.

hernan casciari 2.jpg

La transformación de Hernán Casciari: "La literatura no debe ser moral, sirve para mostrar el mundo"

Hernán Casciari se subió a un nuevo capítulo de "El Viaje" con Diego Iglesias, donde dialogó sobre los momentos más difíciles que atravesó durante su vida, sus adicciones y la literatura como herramienta para poder mostrar el mundo.

"Me gusta el tiempo como objeto de cambio, me parece que en mi cabeza es el superhéroe y el villano es el dinero", admitió al seleccionar el reloj de arena entre los objetos que el programa da a elegir a sus invitados. Para el escritor, el reloj es una divisa que no tiene devolución.

"Saber siempre que hay que defender el tiempo y no el dinero, es una buena costumbre", explicó Casciari. En ese sentido, describe que aprendió a poder elegir en qué quiere trabajar y cómo disfrutar de ese momento. "A mí me parece que el contraste definitivo está entre lo que está bien y lo que está mal, es el tiempo y el dinero", manifestó.