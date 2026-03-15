Alerta amarilla en el AMBA: se adelantaron las lluvias y habrá un brusco descenso de temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que las lluvias se adelantarán en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y que se esperan tormentas entre el lunes y el martes, lo que marcará el inicio de un cambio brusco en las condiciones del tiempo. La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense estarán bajo alerta amarilla.
De acuerdo con el organismo oficial, tras un domingo sofocante con temperaturas superiores a los 30 grados, el ingreso de un frente de tormenta traerá lluvias y un marcado descenso de la temperatura al inicio de la semana. Los recientes reportes señalan que el momento más intenso de las tormentas llegará el martes 17 de marzo, jornada en la que la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano estarán bajo alerta amarilla.
El pronóstico indica condiciones inestables tanto el lunes como el martes, con posibilidad de tormentas que podrían aparecer en distintos momentos de ambas jornadas. Este sistema será el encargado de poner fin a la seguidilla de calor del fin de semana y traerá aire más fresco a la región.
Después de las lluvias, el cambio de clima será evidente: este domingo las temperaturas pasaron los 30 grados, pero tras las tormentas las máximas apenas superarán los 20. Así, el AMBA pasará en pocas horas de un calor casi veraniego a un ambiente mucho más fresco, típico de la llegada del otoño. Los especialistas aconsejan seguir de cerca los informes del Servicio Meteorológico Nacional, porque la fuerza de las tormentas y el momento exacto de las lluvias pueden variar en las próximas horas.