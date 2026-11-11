Cómo eligieron a los presos que participaron del encuentro con el papa León XlV

El Papa pidió cárceles más humanas y escuchó testimonios en un establecimiento en proceso de cierre y desocupación definitiva. Los detalles de la organización del encuentro.

Cristian, Maximiliano y Reinaldo le leyeron unas palabras al papa León XIV durante su visita a la cárcel de Devoto

El Papa visitó el penal en el último día de su paso por la Argentina y se reunió con unos 70 internos, a quienes convocó a reconciliarse con Dios, recuperar los vínculos familiares y reconstruir sus vidas. La selección de los participantes tuvo en cuenta su conducta, su participación en actividades educativas y laborales y su compromiso con la convivencia dentro de la cárcel .

En una de las últimas actividades de su visita a la Argentina, el papa León XIV ingresó este miércoles a la cárcel de Devoto y les llevó un mensaje de esperanza a los presos que todavía permanecen alojados en el penal , próximo a cerrar. Ante 69 internos, los convocó a encontrar en la fe una oportunidad para cambiar y comenzar una nueva etapa.

“Esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas ”, les dijo el Pontífice, después de escuchar los testimonios de tres detenidos que contaron cómo el acercamiento a la Iglesia los ayudó a enfrentar sus problemas de adicciones y a recuperar, en algunos casos, los vínculos con sus familias.

León XIV también los invitó a hacer las paces con Dios y a pensar en la posibilidad de volver a integrarse a la sociedad. “El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad”, expresó.

Durante su mensaje, el Papa no esquivó las consecuencias del encierro ni el dolor que atraviesan quienes están privados de su libertad . “Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar”, reflexionó.

También hizo referencia a quienes pudieron haberse sentido abandonados o decepcionados por no encontrar una mano amiga que confiara en ellos y los ayudara a levantarse.

“Aun cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando”, sostuvo. Y dejó una de las frases centrales de su intervención: “El ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite”.

El Pontífice planteó que el paso por una cárcel puede convertirse en una instancia de aprendizaje, transformación y conversión. En ese sentido, cuestionó los falsos sentidos de poder asociados con las drogas, el dinero fácil, la violencia contra los más débiles y la corrupción.

“Con la gracia de Dios, es posible pasar de la oscuridad total a encender pequeñas luces de esperanza”, afirmó.

El mensaje también estuvo dirigido a los familiares de los detenidos. A madres, padres, esposas e hijos les pidió que encontraran fortaleza en Jesucristo y que rezaran por sus seres queridos para que el tiempo de encierro pudiera convertirse en una oportunidad de cambio.

Además, reclamó mejores condiciones en los establecimientos penitenciarios y pidió que las cárceles sean lugares más humanos, donde se favorezca realmente la recuperación y la reinserción social. También convocó a las autoridades y a la sociedad a proteger a los niños y jóvenes de “las nefastas redes de la criminalidad”.

Cómo eligieron a los presos que participaron

El encuentro tuvo una preparación especial. Aunque inicialmente se había previsto la participación de unos 75 internos, finalmente fueron 69 los que compartieron la ceremonia con León XIV.

La selección estuvo a cargo del Servicio Penitenciario Federal, referentes de la Pastoral Carcelaria y la Procuración Penitenciaria de la Nación. Para definir quiénes integrarían el grupo se evaluaron distintos aspectos de la vida de los detenidos dentro del establecimiento.

Uno de los principales requisitos fue contar con una buena calificación de conducta. Se priorizó a quienes no registraban sanciones disciplinarias recientes ni antecedentes de conflictos graves de convivencia.

También se tuvo en cuenta la etapa del régimen de progresividad de la pena en la que se encontraban, es decir, el grado de adaptación a las normas y al tratamiento penitenciario.

Otro aspecto determinante fue la participación en actividades educativas y laborales. Entre los convocados hubo estudiantes del Centro Universitario Devoto (CUD), donde la Universidad de Buenos Aires desarrolla propuestas académicas para personas privadas de libertad.

También fueron incluidos internos que trabajan en cooperativas textiles y participan de talleres de capacitación en distintos oficios.

Los detenidos debieron firmar una autorización para que sus imágenes pudieran ser utilizadas durante la transmisión del encuentro. Además, cada uno contó con el aval de su juez para participar de la actividad.

Los testimonios y el regreso de un exdetenido

La ceremonia se realizó en el gimnasio del penal y tuvo un formato reducido. No incluyó el tradicional lavado de pies y contó con la participación de integrantes de la Pastoral Carcelaria y autoridades penitenciarias.

Uno de los momentos centrales fue la intervención de tres internos, Cristian, Maximiliano y Reinaldo, quienes relataron sus historias personales y cómo la Iglesia los acompañó en procesos de recuperación vinculados con las adicciones, que habían deteriorado sus relaciones familiares y derivado en situaciones que terminaron con ellos en prisión.

También participó una persona que estuvo detenida y regresó al establecimiento para contar su experiencia. Su presencia buscó transmitirles a los internos que es posible construir otra vida después del encierro.

El Papa llegó al complejo penitenciario por la mañana y fue recibido por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el jefe del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez.

En el gimnasio lo esperaba un coro que interpretó “Un nuevo sol”. Durante ese momento, León XIV escuchó y acompañó la canción “Lo sabemos, el camino es el amor”.

La visita se produjo en el último día de su estadía en el país. Después de dejar Devoto, el Pontífice partió rumbo a Luján donde celebró su última misa, multitudinaria, en la Argentina, antes de continuar su gira latinoamericana hacia Perú.