Crimen del rapero en Morón: se negó a declarar el segundo sospechoso detenido Se trata de Pablo García, quien se había entregado durante el fin de semana acusado de asesinar a Roberto Martín Alleruzzo, más conocido como Mike Dee. Por + Seguir en







Mike Dee fue encontrado en enterrado en un pozo ciego en su casa de Morón

El segundo sospechoso por el crimen del rapero de Morón, Roberto Alleruzzo, conocido popularmente como Mike Dee, se negó a declarar este lunes y quedó formalmente detenido.

Se trata de Pablo García, quien se entregó durante el fin de semana y este lunes se enfrentó al fiscal Claudio Oviedo, de la UFI N° 5 de Morón, quien lo acusa de ser encubridor del homicidio, pero por consejo de su abogado defensor, el imputado de 29 años hizo uso de su derecho a no hablar ante la Justicia a la espera de cómo evoluciona la causa.

García que era estaba prófugo desde el jueves, pero se pactó su entrega en la esquina de Mitre y Belgrano, y fue trasladado a la comisaría 1ª del distrito donde finalmente quedó imputado junto a su cómplice, Joel Ramsés Baladan de robo seguido de homicidio criminis causa, es decir, matar para ocultar un delito previo. La pena en expectativa que tiene esa calificación es la de perpetua.

Por su parte, el primer detenido si bien declaró ante el fiscal y reconoció haber estado en la escena del crimen niega haber asesinado al rapero, por lo que desliga la responsabilidad a García, y en sus dichos generó varias dudas.

“Mientras tanto, durante la mañana de este lunes, en la Fiscalía continúa con las declaraciones de los testigos que tiene que ver con vecinos, personas que conocían tanto a los presuntos asesinos como a la víctima y familiares de Alleruzzo”, describió la periodista de C5N, Yanina Álvarez.

mike dee Muerte del rapero en Morón: continúan la investigación Además de continuar con las declaraciones testimoniales de parte de vecinos y familiares del rapero Mike Dee, desde el Municipio de Morón se espera que se realicen tareas de limpieza en la casa donde fue encontrado el artista “para despejar y volver el barrio a la normalidad, ya que está conmocionado”. Según trascendió, pese a haber sido atacado, el propio rapero alcanzó a brindarle detalles a una vecina de quién lo había golpeado. Un día después de ello, su cuerpo apareció enterrado en un pozo ciego de su casa en Morón.