Remeras a $14: la subfacturación de importaciones textiles alcanza niveles récord tras el fin de los controles en Aduana La eliminación de los controles aduaneros permite el ingreso de mercadería a precios irrisorios. La maniobra afecta la recaudación fiscal y profundiza la crisis del sector manufacturero. Por + Seguir en







La mitad de las importaciones de la cadena de valor textil se habrían realizado bajo subfacturación. Pixabay

Un informe privado basado en datos oficiales reveló que el 50% de las importaciones de la cadena de valor textil se realizó bajo subfacturación. El desvío alcanza al 76% si se mide por el peso de la mercadería. Esta anomalía surgió tras la eliminación por parte del gobierno de Javier Milei de los valores criterio que establecen un umbral mínimo de precios en la Aduana.

Los registros muestran casos con valores extremos, como remeras declaradas a u$s0,01, cifra equivalente a unos $14. En otros rubros, abrigos de fibra sintética que tributaban sobre una base de u$s11,84 hasta el año 2024, ahora ingresan con un valor declarado de apenas u$s2.

La veracidad de estas cifras genera fuertes dudas entre los especialistas de la repartición estatal. "Puede haber márgenes de facturación discutibles, pero decir que importaste una remera a $14 no es ni siquiera verosímil", consignó un trabajador aduanero a Ámbito sobre la falta de lógica en los precios declarados.

La maniobra permite que las empresas eludan el pago de percepciones de IVA, Ganancias y derechos de importación. Como consecuencia, la recaudación por aranceles externos y tasa estadística sufrió un desplome interanual del 17,3% en marzo, la segunda mayor caída del mes.

El contrabando masivo de tecnología agrava la crisis industrial El ingreso ilegal de celulares también registra niveles críticos con un promedio de 55.000 unidades semanales. Durante 2025, más de 3 millones de dispositivos entraron al país de forma ilícita. Según la cámara Afarte, uno de cada tres teléfonos que se activa en Argentina no posee fabricación local ni importación lícita.