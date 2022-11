Hallaron asesinada a Susana Cáceres en un descampado de Ituzaingó

Los datos preliminares de la autopsia revelaron que el cuerpo presenta golpes, un profundo corte en el cuello y se cree que un orificio de bala. Estaba tapado con ramas y una sábana. Los investigadores sospechan que fue quemado para intentar tapar rastros.

Hallazgo cuerpo Susana Cáceres

La noticia fue confirmada por Adriana, prima de la víctima, quién en una primera instancia agradeció la investigación y el trabajo que la Policía fue llevando a cabo durante todos estos días. "Darle gracias a todos porque también fueron parte de esta búsqueda, darle las gracias a los medios que estuvieron acompañándonos".

"Creo que no hace falta aclarar", expresó la prima de Susana Cáceres ante la pregunta si el cuerpo encontrado era el de la mujer buscada. Y agregó que "ahora comienza otra etapa, para aclarar toda duda y que fue lo que pasó".

"Les pido que nos respeten y ahora vamos al espacio que sigue, y pedimos que también nos acompañen en el momento que es correspondiente de investigación y todo lo demás" remarcó la mujer.

Búsqueda de Susana Cáceres: el hermano del sospechoso aseguró que es un "perejil"

El hermano del novio de Susana Cáceres, único sospechoso, aseguró que es un "perejil". "Yo pongo las manos en el fuego que él no fue, quiero que lo suelten", sostuvo. Alejandro Alberto Peralta, el exnovio de la mujer, fue detenido este miércoles por tenencia de arma de fuego.

Damián Peralta relató que su hermano vio por última vez a Cáceres el martes 8 de noviembre por la mañana, horas antes de su desaparición, cuando la acompañó a la parada del colectivo. "Ella le dijo: 'bueno, no querés estar más conmigo, entonces no me vas a ver más'. Y de ahí no la vio más", contó.